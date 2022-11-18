《寶可夢朱／紫》搶先玩！網友驚「這點不OK」：無法縱容

▲Switch新款遊戲片《精靈寶可夢／朱》讓玩家可以進入開放世界中自由冒險，相當受到期待，但卻因為掉幀太過明顯，引發網友熱議。(圖／翻攝官網)
▲Switch新款遊戲片《精靈寶可夢／朱》讓玩家可以進入開放世界中自由冒險，相當受到期待，但卻因為掉幀太過明顯，引發網友熱議。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-18 16:48:00

任天堂三本柱：「瑪利歐、薩爾達、寶可夢」，幾乎是銷量保障，新款《精靈寶可夢／朱》讓玩家能進入開放世界中自由地冒險，未開賣就成為話題，從年初傳出準備消息後，就一直是寶可夢玩家相當期盼的一款遊戲，今(18)日終於上市，不少粉絲也搶在第一時間體驗新遊戲，不料，卻有玩家發現畫面這次畫面「掉幀」太離譜，超出忍耐極限，引發網友熱烈討論。

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PTT網友搶先開箱《精靈寶可夢／朱》，試玩之後發出貼文「這次朱紫感覺優化不太行？」內文提到，雖然該款遊戲是開放世界大地圖，但畫面掉幀、卡頓的離譜，導致畫面出現鋸齒，連人物物件都還是靠近才出現，甚至畫面經常有莫名的閃光破圖，已經超出忍受極限，但仍提到這次的美術風格「意外還行」。

此文一Po引來不少人讚聲：「畫面鋸齒跟掉幀嚴重到不行」、「真的蠻鳥的，雖然本來就對畫面不期待」、「優化比不上劍與盾、阿爾宙斯」、「阿爾宙斯的順暢和畫面完勝」、「用大螢幕玩眼睛真的會被割傷」、「開放世界對GF(GAME FREAK製作公司)來說真得太早了」、「都2022了還有這種飄忽不定的陰影」、「這次不只是畫質差，連流暢運行都有問題」。

甚至有網友無奈說：「差到決定明天還是上班算了！」也忍不住敲碗，「五年真的玩夠本了，快點出下一代主機吧！」有少部分玩家持正面態度認為，還是玩得很開心，整體抓怪順暢，精靈球捕捉速度都有加快。也覺得感覺還滿漂亮的！死忠粉絲就是一出就「買爆，縱容！」

▲首波開玩的玩家，認為畫面優化不太行，希望任天堂快點推新機。(圖／翻攝官網)
▲首波開玩的玩家，認為畫面優化不太行，希望任天堂快點推新機。(圖／翻攝官網)

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