12歲童坐捷運博愛座！竟遭男「巴頭撞車廂」 母氣炸提告
台灣大眾交通工具上普設「博愛座」，但也衍生許多相關的讓座爭議，經常引發戰火。台北市一位梅姓男子，日前搭乘台北捷運時，因為想坐的博愛座被12歲男童坐走，梅男當下摸摸鼻子坐到一旁空位，但下車時竟走去男童前推了男童頭一下，讓男童頭後仰撞到車廂，全車乘客都看傻眼，梅男卻好整以暇的下車。男童母親氣炸提告，台北地檢署今（18）日依公然侮辱罪將梅男起訴。
據了解，當時12歲男童與母親先搭上捷運，男童因為想坐在母親旁邊，所以一直坐在博愛座上。等到梅男之後進入捷運車廂時，試圖想入座博愛座，示意男童讓位，但男童不肯。當時車廂內其實還有其他空位，於是梅男就去一旁就坐。
本以為事情到此結束，不料等梅男要下車時，突然走到男童面前，出手推了男童頭一下，讓猝不及防的男童頭部後仰去撞到車廂，把男童母子與其他乘客都嚇了一跳，梅男卻沒多說什麼，好整以暇地就逕自下車。
男童母親氣炸提告，警方調閱捷運監視器畫面以及悠遊卡搭乘紀錄，約談梅男到案說明。雖然梅男否認自己是影片中的人，但檢方認為證據確鑿，並未採信梅男說詞。檢方指出，當眾推頭的行為如同當眾打人耳光，雖未造成人受傷卻讓人感覺受辱，因此依公然侮辱罪嫌將梅男起訴。（編輯：倪浩軒）