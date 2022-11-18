柯建銘批「新白色恐怖」　柯文哲：大家還要不要當朋友？

▲針對柯建銘抨擊「新白色恐怖」的說法，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日則回應「大家還要不要當朋友？」（圖／記者丁上程攝，2022.11.18）
▲針對柯建銘抨擊「新白色恐怖」的說法，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日則回應「大家還要不要當朋友？」（圖／記者丁上程攝，2022.11.18）

記者丁上程／台北報導

2022-11-18 16:42:22

針對民眾黨新竹市長候選人高虹安相關爭議，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（17）日晚間在臉書上PO文，表示「高虹安一人騙全國、民眾黨主席柯文哲一人挺，兩人建構了新白色恐怖，這個黨選後會從台灣的政治天際線中消失。」此番說法也引發各界議論，對此柯文哲今（18）日接受訪問時，則要媒體去問問柯建銘「大家以後還要不要當朋友？」

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柯建銘17日晚間在臉書上PO文，表示歷史上最荒謬的一幕，是柯文哲和高虹安16日晚間直播秀下限、大演醜劇。柯文哲批評抄家滅族，並疼惜高虹安被抹黑；高虹安則自詡從政「拋頭顱灑熱血」，高喊集中選票守護台灣民主，挺正義，拒抹黑。「台灣這塊土地，是何種「變異病毒」寄生在這兩人身上？可厚顏無恥至此？」柯建銘文末更預言，表示相信柯文哲、高虹安所建構的新白色恐怖，這個黨在未來10天內就會從台灣政治天際線中消失。

針對柯建銘這樣的說法，柯文哲則笑著回應記者「我跟你講，問老柯以後大家還要不要當朋友？」柯文哲說，他自己覺得柯建銘也是很奇怪，認識20幾年，平常也不是那樣子，「我都不曉得他到底在焦慮什麼、無法理解，我這段時間沒有時間跟他講過話，他到底在焦慮什麼？」

至於針對時代力量候選人爆料，台北市政府動員些假的消防人力，於20日前往黃珊珊的選前黃金週造勢活動，柯文哲則反擊「要指控人家就要有證據」，並強調每個人都還是有每個人支持的對象，「你說私底下大家拉票什麼還是有的，啊你說違法行政中立，那你就講是哪個地方違反行政中立？」

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