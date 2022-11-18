曾莞婷登影后不拍戲？粉絲急關心 罕吐真相：走得很辛苦
有「台劇女神」封號的40歲女星曾莞婷，曾經在三立八點檔《世間情》飾演惡女郭佳佳，讓人恨得牙癢癢的，反派形象深植人心，近幾年她轉型拓展副業，創立個人保養品牌和服飾品牌，事業相當成功，觀眾以為她不拍戲了，紛紛私訊給她，曾莞婷今（18）日在IG吐露內心話，透露每一步都走得辛苦卻踏實！
表演科班出身的曾莞婷，在台語劇表現突出，自2018年淡出三立八點檔，努力經營副業，IG上經常曬出旅遊度假的美照，讓粉絲相當驚豔，很多觀眾誤以為她不拍戲了，曾莞婷發文澄清，「其實我一直都有在拍，只是沒有在你們熟悉的平台，我一直沒有放棄對戲劇的熱愛，現在的每一步走得辛苦卻踏實，在不同的環境跟不同的演員切磋學習，成長使我快樂」，強調早上依舊6點起床上工，沒有放棄當演員的夢想。
其實，曾莞婷將戰場從傳統電視台轉移到串流平台上的影集和電影，力圖顛覆深植人心的惡女形象，改以成熟獨立女性的形象質感，繼續闖蕩演藝圈，去年在簡嫚書執導的微電影《莉莉安的禮物》，詮釋一位罹癌的熟女，獲得「維納斯電影獎」和「布拉格國際電影節」的最佳女主角，演技獲得國際認可，擁有兩座影后榮耀加身，最近則和初執導演筒的阿Ken合作影集《X！又是星期一》這部職場輕喜劇，從沒停下當演員的腳步！