漫畫星新作2連發！少女追愛校草學長 純愛喜劇重返青春
年底寒冷的季節，加上12月聖誕節、跨年到來，總讓人想有個伴一起依偎、取暖過節。beanfun!漫畫星率先教學，2022年末脫單大作戰，推出兩部純愛校園喜劇新作，有女追男教科書《可不可以喜歡我》，講述愛情運極不順的趙佳欣，主動追愛校草學長；男追女必考題《青春，微糖少冰。》繪出窮苦大四生蕭謹恩，靠著一手調製飲料的本事，追求心儀的女神。女追男、男追女兩種截然不同的追愛法，在beanfun!漫畫星每週三準時開課，讓你必修的戀愛學分順利All Pass！
《可不可以喜歡我》故事講述母胎單身的趙佳欣，在大學迎新舞會上遇見理想型，第一次有了主動追愛的念頭，身旁還有青梅竹馬蔡均睿親身指導如何追男生，於是她決定大膽出擊。女追男的漂亮小心思，搭配漫畫家葉澄青春可愛的筆觸，一話話的粉紅泡泡在漫畫星發生。提到《可不可以喜歡我》的靈感來源，葉澄老師說道：「想創造求愛總被拒絕的女主角，更慘的是對方還都會喜歡她的朋友」。
本來應該是有點悲傷的故事，經過巧妙地人設塑造及劇情編排，形成獨有的喜劇氛圍。此外，葉澄老師之前的創作，多以國、高中生或有固定服飾的人物為主，本次在《可不可以喜歡我》嘗試新挑戰，讓各角色每次出場時都穿不同服裝，參考眾多學生族群穿搭IG，十分貼近實際大學生的穿著打扮，營造充滿生活感的校園戀愛漫畫，讓讀者倍感親切。
另一校園純愛新作《青春，微糖少冰。》講述窮學生蕭謹恩外送時，惹毛暗戀已久的女神宋茶苒，後來兩人意外成為鄰居，蕭謹恩想靠調製飲料的專長來討宋茶苒歡心，並發展進一步戀愛關係。青春的衝突與浪漫，建構男追女的《青春，微糖少冰。》從作品名就能聯想到台灣人最愛的手搖飲料，而且配合劇情發展，每回都出現新飲品，開創獨特的視覺新滋味。
《青春，微糖少冰。》是帶點文藝氣息的青春戀愛故事，作者主要想傳達「真正的愛情，彼此需要帶點崇拜，才能長久經營」，而故事中的青澀的男女主角，隨著劇情推進漸漸熟悉彼此後，是否也會從對方身上發現值得崇拜的閃光點？這段戀情的走向就等你來親眼見證。
各具特色的校園戀愛系台漫《可不可以喜歡我》和《青春，微糖少冰。》，只在beanfun!漫畫星獨家刊載，每週三上午11：00更新，喚起你埋藏在心中的青春記憶！