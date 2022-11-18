FTX破產！投資人虛擬資產被凍結怎申報抵稅？財部這麼說

▲全球第二大虛擬資產交易所FTX聲請破產保護，台灣投資人關切其存於該交易所的虛擬資產遭凍結，該如何在所得稅申報時認列損失扣除，財政部今（18）日提出說明。（圖／NOWnews資料照）
▲全球第二大虛擬資產交易所FTX聲請破產保護，台灣投資人關切其存於該交易所的虛擬資產遭凍結，該如何在所得稅申報時認列損失扣除，財政部今（18）日提出說明。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-11-18 17:13:23

全球第二大虛擬資產交易所FTX聲請破產保護，台灣投資人關切其存於該交易所的虛擬資產遭凍結，該如何在所得稅申報時認列損失扣除。對此，財政部今（18）日也提出說明，並提醒申報時要備妥相關虛擬資產取得成本的證明文件，後續投資人的虛擬資產，如有價值減損致交易時產生損失情形，再依相關規定計算損益。

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財政部表示，國內營利事業投資人如有出售或交換其購買的虛擬資產，應依所得稅法第24條第1項規定，以其收取的收入減除相關成本費用後計算損益，併計所得額依法課徵營利事業所得稅。至營利事業於境外虛擬資產交易所FTX開立帳戶並持有虛擬資產。

若因FTX聲請破產保護，導致債權之一部或全部不能收回，財政部說，依營利事業所得稅查核準則第94條第5款規定，視為實際發生損失，依同條第7款第2目規定取具法院的破產裁定書等相關證明文件，核實認列損失。

至於國內個人投資人部分，財政部指出，我國個人綜合所得稅採屬地主義，僅就在我國境內發生的所得課徵所得稅，個人如在境內非經常性買賣虛擬資產之所得，屬所得稅法第14條第1項第7類規定的財產交易所得，應以交易時的成交價額，減除原始取得成本及相關費用後的餘額為所得額，併入綜合所得總額課徵所得稅，若有財產交易損失，可列報財產交易損失特別扣除額，自財產交易所得中扣除。

對於個人在海外發生的所得，財政部表示，如其申報戶全年海外所得金額達新台幣100萬元，則應依所得基本稅額條例計入基本所得額課徵基本稅額；每一申報戶基本所得額在670萬元以下者，則免依該條例課稅。又依該條例第2條、第12條及所得稅法第9條規定，個人海外財產交易所得應計入基本所得額；其有財產交易損失者，得提供交易的相關證明文件，自同年度海外財產交易所得扣除，扣除數額以不超過該財產交易所得為限。而所稱「海外財產交易所得（損失）」，指的是個人非為經常買進、賣出的營利活動而持有的各種海外財產，因買賣或交換而發生的增益（損失）。

財政部也提醒，境外虛擬資產交易所FTX宣告破產，致投資人存放於該交易所的虛擬資產遭凍結，請國內投資人應備妥相關虛擬資產取得成本的證明文件，後續投資人之虛擬資產，如有價值減損致交易時產生損失情形，可依上述規定計算損益。

對於此案，現在也有民眾到跨世代倡議平台提案，認為金管應主動了解納管，而不是把加密貨幣當成一個「外星人」，目前加密貨幣已經全世界流通，金管會或政府應該有專門單位研究，而不是置之不理。

您對加密貨幣是否該有政府單位出面納管監督？歡迎到跨世代倡議平台一同表達意見！

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