FTX破產！投資人虛擬資產被凍結怎申報抵稅？財部這麼說

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若因FTX聲請破產保護，導致債權之一部或全部不能收回，財政部說，依營利事業所得稅查核準則第94條第5款規定，視為實際發生損失，依同條第7款第2目規定取具法院的破產裁定書等相關證明文件，核實認列損失。
至於國內個人投資人部分，財政部指出，我國個人綜合所得稅採屬地主義，僅就在我國境內發生的所得課徵所得稅，個人如在境內非經常性買賣虛擬資產之所得，屬所得稅法第14條第1項第7類規定的財產交易所得，應以交易時的成交價額，減除原始取得成本及相關費用後的餘額為所得額，併入綜合所得總額課徵所得稅，若有財產交易損失，可列報財產交易損失特別扣除額，自財產交易所得中扣除。
對於個人在海外發生的所得，財政部表示，如其申報戶全年海外所得金額達新台幣100萬元，則應依所得基本稅額條例計入基本所得額課徵基本稅額；每一申報戶基本所得額在670萬元以下者，則免依該條例課稅。又依該條例第2條、第12條及所得稅法第9條規定，個人海外財產交易所得應計入基本所得額；其有財產交易損失者，得提供交易的相關證明文件，自同年度海外財產交易所得扣除，扣除數額以不超過該財產交易所得為限。而所稱「海外財產交易所得（損失）」，指的是個人非為經常買進、賣出的營利活動而持有的各種海外財產，因買賣或交換而發生的增益（損失）。
財政部也提醒，境外虛擬資產交易所FTX宣告破產，致投資人存放於該交易所的虛擬資產遭凍結，請國內投資人應備妥相關虛擬資產取得成本的證明文件，後續投資人之虛擬資產，如有價值減損致交易時產生損失情形，可依上述規定計算損益。
對於此案，現在也有民眾到跨世代倡議平台提案，認為金管應主動了解納管，而不是把加密貨幣當成一個「外星人」，目前加密貨幣已經全世界流通，金管會或政府應該有專門單位研究，而不是置之不理。
您對加密貨幣是否該有政府單位出面納管監督？歡迎到跨世代倡議平台一同表達意見！
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