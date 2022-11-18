週末天氣溫暖舒適！宜蘭防大雨 北台灣下週「驟降3度」
太平洋高壓較為穩定，台灣今（18）日各地都大多維持溫暖舒適的天氣，僅東北部、宜蘭地區有一些降雨發生，中央氣象局表示，明（19）日天氣型態仍類似，除了基隆北海岸、宜蘭地區外，各地高溫普遍都能來到攝氏30度上下，也未觀察到明顯的降雨趨勢，唯一要注意的則是早晚的溫差；預計下週日（11/20）起東北季風略微增強，北台灣高溫也將驟降攝氏3度左右，較明顯的降雨則要到下週二（11/22）起，南方雲系北移，屆時全台都會有零星短暫雨發生。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明日各地大多高溫落在攝氏28~31度，唯獨東北風迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區因雲量較多，高溫僅有攝氏26度；低溫部分，全台各地皆約為攝氏20~22度，提醒民眾，由於白天體感溫暖微熱，相較之下清晨和入夜的低溫溫差大，因此早出晚歸應多攜帶保暖衣物。
黃恩鴻指出，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東北部地區因為水氣較多又處迎風面，仍有局部短暫雨，並有局部大雨發生的機率，大台北山區、東部及東南部地區也有零星短暫雨。夜間至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；此外，今晚至明晨，桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。
黃恩鴻提及，這週末整體來說都還是溫暖舒適的天氣型態，下週日雖然東北季風略微增強，但主要影響在北台灣，高溫可能僅剩攝氏25度，降雨區域雖然不會擴大，但強度增加，除了基隆北海岸、東北部、山區外，大台北平地降雨機率也提升，桃園以南則無太大影響；需要注意的是，下週二起南方雲系北移帶進水氣，屆時全台皆有零星短暫雨，預計將影響到下週四（11/24），民眾請多加留意最新天氣動態。