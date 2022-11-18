推特恐崩潰？員工受不了紛紛離職　馬斯克急關辦公室

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直至美東時間17日下午5時為止，已經有數百名推特員工簽署不同意離開，4千多名員工中，只有不到一半願意留下來為「Twitter 2.0」工作。據悉，由於接受馬斯克提議的員工太少，在要求員工表態期限的前幾小時前，馬斯克在信件中的語氣軟化，試圖說服員工留下，稱「管理層應該每個月與同事舉行一次面對面的會議。」
不過《BBC》取得取得的訊息內容指出，推特公司向員工發出公告稱，「辦公大樓將暫時關閉，立即生效。」所有門禁卡出入（Badge Access）被暫停，直至21日重新開放
雖然訊息以及馬斯克並未說明關閉辦公室的原因，但信中強調，「請繼續遵守公司政策，避免在社交媒體上、新聞媒體或其他地方討論公司機密資訊。」報導指出，有現任、前任員工指出，馬斯克一直擔心員工可能會破壞推特。
至週三中午，推特負責審查仇恨言論與假消息的「信任與安全」（Trust and Safety）團隊已開始討論集體辭職。另外在加密通訊軟體Signal上一個推特員工群組，50人當中近40人決定離職。有一名推特前員工向英國廣播公司（BBC）表示，一切塵埃落定後，最後留下的員工可能不到2000人。
據悉，有消息人士指出，目前推特有眾多熟悉内部產品運作的員工離職，可能將導致Twitter日後未能在正常運營期間解決問題或跟新系統。
不少推特用戶擔心這波推特解僱、離職潮，紛紛在推文標注#RIPTwitter、#TwitterDown等關鍵字標籤，並且做好轉移平台的準備。不過馬斯克卻在推特上傳一張梗圖，照片中有一個人在墳墓前開心合照，他的臉和墓碑都被貼上推特藍色小鳥標誌，但馬斯克並未加註文字說明。他還發布了另外一則推文稱「最優秀的人會留下，我不怎麼擔心」，還說「推特使用量剛達到史上最高」。