中市又爆虐嬰恐成植物人　家長心碎

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社會局表示，市府對於虐嬰零容忍，獲報後即依規積極調查，女童因顱內出血昏迷，仍在加護病房觀察，全案由檢察官指揮偵辦中，社會局也啟動行政調查，訪視女童父母和保母，掌握女童受照顧情形，持續提供協助，如相關人員涉嫌不當對待兒童，社會局將依兒少權法究辦，絕不寬貸。
1歲「小桃子」媽媽說，女兒目前在醫院因腦傷昏迷，院方判斷外力重創所致。她認為保母在11月8日事發後未積極將女兒送醫，另抨擊保母刪掉事發當天自家錄影帶，是否掩飾當天因外出造成無人照料孩子而受傷，有諸多疑點。盧市府社會局消極無作為，僅表示可提供法務協助，且保母竟停托一周後又恢復，置其他受託孩子於險境？
「小桃子」媽媽表示，與保母對話，保母說絕無傷害孩子，且照料孩子很用心，不知桃子為何如此。另讓她質疑當天下午2點50幾分發現異狀，孩子哭鬧為何不送醫？保母說如家長認為交代不清，可以一起向警方說明白。保母強調絕對沒刪監視錄影帶。事發至今，市府社工今才說要發公文找第二家醫院印證孩子受傷原因，但保母停託一周後又開始照料其他孩子，桃子媽媽擔心這是否讓其他孩子涉險？
「小桃子」媽媽說，今社會局僅表示案情釐清中，可提供法務協助，但至今也沒有、第二家醫院要鑑定至也沒有，如果不找議員，是否繼續拖延？
張廖萬堅與林祈烽痛批市府行政怠惰，有如「局外人」。11月8日A社工案發後到場，可肯定，但隔天移給B社工，只跟桃子媽媽說可介紹律師諮詢，社會局有職權且不用，社會局的角色什麼？
張廖萬堅指出，依兒少權法，社區托育保母有傷害兒童之虞，保母未通知119直接開車送醫，相關內容，應有主管機關邀學者專家去認定否有傷害之虞，應停止托育，將手上的孩子轉托。
林祈烽痛批人命關天，虐嬰與虐兒案，「媽媽市長」市府如同「局外人」，華興案已被監察院糾正，媽媽市長是否應作為而不作為？
社會局說，女童保母年資2年，除該名女童外，另有照顧2名幼童，案發後，居托中心要求保母暫緩新收托案，並停托一週。目前，其中1名幼童仍有送托需求，居托中心持續與家長溝通，積極協助媒合新的保母。另考量安全，保母家中已加裝監視器，居托中心會密集電訪和不定期家訪，確保照顧情況。
社會局也說，由於女童確切出血時間仍需專業鑑定，醫院初評報告出爐後，將再轉醫療評估團隊複判，報告會一併送交檢調，目前嫌疑人包含女童的相關照顧者，待醫療鑑定和司法調查釐清。