突破全台「魔獸」狂潮！雲豹能源勇奪「企業躍進獎」

NBA巨星霍華德（Dwight Howard）加盟雲豹能源(6869)旗下桃園永豐雲豹職業籃球隊，即在全台掀起「魔獸」狂潮！而雲豹能源力求突破與綠能創新的企業形象再度受到肯定，繼獲得幸福企業金獎後再傳捷報，今年首度報名參賽2022 APEA亞太傑出企業獎便榮獲【企業躍進獎】(Fast Enterprise Award)之殊榮！
亞太區最具有企業經營影響力指標的亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards ; APEA），17日舉辦第16屆台灣區頒獎典禮，由雲豹能源總經理趙書閔代表受獎，她表示：「雲豹能源貫徹『強強聯手、共創雙贏』經營策略，我們勇於突破並接受各種創新挑戰，包括這次支持球團力邀霍華德加盟旗下桃園永豐雲豹籃球隊，實屬運動結合綠能永續的的一大創舉！未來希望透過更多創新創意的跨界結合，持續提升企業成長力，讓世界看見雲豹能源不斷躍進的企業價值！」
這次在亞太地區共有15個國家、8百家企業參與評選，雲豹能源在激烈競爭中脫穎而出，榮獲企業躍進獎，此獎項是表彰在亞太地區的企業，自創立以來，以過人的擴展速度創造亮眼營收的傑出表現作為評分標準。而雲豹能源致力於「邁向永續綠企業、實踐綠能無國界」的企業核心理念，並專注多元化經營，屢屢創下營收新高，並積極投入社會企業責任，獲得國際評審團高度讚賞。
雲豹能源繼1月風光興櫃後，本月15日送件申請台灣創新板，以能源明日之星姿態掀起綠色新風「豹」！太陽光電業務方面，在台具指標性的台南北門漁電共生案場即將於今年底完工；儲能業務，旗下子公司已陸續在桃園、高雄開發設置儲能案場，更於宜蘭開發興建200MW全台最大型儲能案場，預計明年完工，同時得標全台第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，再次寫下新里程碑。身為離岸風電台灣隊一員，共同開發之苗栗外海Formosa 4、Formosa 5風場已獲得環評初審，並參與今年9月第三階段區塊開發投標。挾著太陽光電、離岸風電等充足多元綠電優勢下，綠電交易平台子公司天能綠電的售電量也持續攀升。至於水處理事業，旗下煒盛環科接連拿下兩大標案，可望在明後年挹注雲豹集團的營收。
雲豹能源如同雲豹一般，精準且迅速創新策略發展，並鞏固綠能永續根基，以「源」力爆發能量，在本土綠能產業中樹立標竿！