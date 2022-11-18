雲嘉南分署「兔年好食盒」線上預購早鳥享優惠

▲「兔年好食盒」為勞動部雲嘉南分署嚴選在地食材推出的兔年禮盒（圖／雲嘉南分署提供）
▲「兔年好食盒」為勞動部雲嘉南分署嚴選在地食材推出的兔年禮盒（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/台南報導

2022-11-18 17:44:16

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」６家輔導單位，以「2023讓地方好物，陪您迎接好事」為寓意，推出年節送禮首選「兔年好食盒」，同時為方便民眾選購，特地建置了線上購物平台，即日起至 12月2日前下標皆可享早鳥優惠價，提供民眾兔年送禮的最佳選擇。

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，輔導非營利民間團體傳承地方特色，帶動社區產業發展，計畫推動迄今20年，已補助雲嘉南區民間團體約1,600個就業計畫，創造近萬個工作機會，協助失(待)業者、二度就業婦女、中高齡者、身心障礙者等弱勢族群學習技能、重建就業自信，此次年節禮盒則是集合各單位跨區、跨產業合作，讓民眾不用到產地，也可以吃好物、過好年，同時促進在地經濟發展。


劉邦棟說，「兔年好食盒」以「好吃、好喝、好用」三好為概念，包裝外觀大方喜氣，內容包含社團法人雲林縣身心靈健康關懷協會推出的紅藜餅乾棒，獨立包裝設計讓每一根都像現烤般酥脆，搭配嘉義縣梅山鄉太平社區阿里山高山茶及雲林縣三秀園雅集文化協會的香蜂草茶與玫瑰花茶，入喉帶有自然甘甜，所有食材堅持天然不含人工香料、仿腐劑等添加物。最後還有台南振興社區發展協會生產的素色水壺提袋，高雅大方，秉持在地產物的運用、單純的食材製作，讓大家過年能吃的安心、用的開心。

▲「兔年好食盒」可在線上選購平台輕鬆下單，12月2日前還可享早鳥優惠（圖／雲嘉南分署提供）
▲「兔年好食盒」可在線上選購平台輕鬆下單，12月2日前還可享早鳥優惠（圖／雲嘉南分署提供）
美味兼具實用的「兔年好食盒」送禮自用兩相宜，即日起至12月2日前購買可享有早鳥優惠價，歡迎有興趣民眾洽好時光線上網址 (https://bit.ly/3GnyRTC) 洽詢。

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