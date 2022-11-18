微型電動二輪車11／30起要掛牌　未掛最高罰3600元

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公路總局指出，現行以電力為主且最大行駛速率25km／h以下、車重不含電池40公斤以下（或含電池60公斤以下）屬慢車的電動自行車，因不需申請牌照及投保強制汽車責任險，衍生改裝、超速、交通事故增加及事故無法理賠等原因，交通部認為有必要加強管理，修法更名為微型電動二輪車，並增加須登記領用懸掛號牌、投保強制險及行駛道路管理等規定，行政院訂並核定自111年11月30日起正式實施。
交通部修法規定，11月30日起微型電動二輪車新車需登記、領用、掛牌照才能上路，且上路務必戴安全帽、最高限速25公里、不可載人、不可酒駕、不可擅自改裝、駕駛須滿14歲（但仍可免考駕照）。若未領牌上路，將處1200元以上、3600元以下罰鍰，並移交保管；微型電動二輪車須投保強制險，若未投保可開罰750元到1500元。
11月30日前已購買且上路舊車，將有2年緩衝期，須在113年11月30日前補掛車牌和投保強制險，否則113年12月1日起將開罰。
公路總局表示，11月30日起民眾辦理微電車領牌時，需準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明、統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件及規費450元（號牌300元、行照150元）。
另移工需檢附雇主同意書（使用中車輛免附）至各公路監理機關辦理微電車實車查核（車架號碼與來歷憑證相符、車輛型式與安全審驗合格之型式相符、各部機件齊全作用正常及速限符合最大速限25公里/小時以下規定）合格後，由各公路監理機關核發牌照。
公路總局為服務使用中微電車在2年內領牌方便，各監理所站與微電車經銷商、移工仲介公司、工業區、鄉鎮區公所、里民活動中心等單位合作，辦理「到點服務」車實車查核掛牌作業，相關規劃「到點服務」時間及地點，可至各監理所網站查詢或逕向各監理所（站）洽詢。
公路總局指出，為鼓勵民眾提早掛牌和投保，規費上將祭出誘因，掛牌新制上路前會公布，此外，公路總局監理單位也將推出便民服務，只要揪團滿30人以上，就可以到府協助掛牌和投保，不用跑監理單位。公路總局在「監理服務網」網站設置「微型電動二輪車」專區，宣導微電車相關規定，並有多國語言圖卡供瀏覽。