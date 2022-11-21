美元回落、日圓可能還會貶　專家教你換匯操作要領

▲美元指數回落，日圓也一度回升至140以下，也讓想再結匯換一波日圓的人不知該不該再進場，還是先等等。（圖／NOWnews資料照）
▲美元指數回落，日圓也一度回升至140以下，也讓想再結匯換一波日圓的人不知該不該再進場，還是先等等。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-11-21 17:00:00

美元指數從高點115跌到目前的106，亞洲貨幣兌美元也大幅升值，就連日圓也反彈回升到140之下，這兩天在140上下震盪，日圓換匯價也從0.21字頭拉回至0.22字頭，也讓準備在疫後要赴日旅遊大肆採購的人望之興嘆，不知該不該再買場買些日幣？對此，外匯投資專家都認為，在日本經濟體質及貨幣政策未改變之下，日圓還是有可能再回貶，甚至仍有機會碰觸150兌1美元價位，因此，若有日幣結匯需求，建議見到不錯價位就可可先換一些，並可擇時帶局，即在月底新台幣相對較強勢時買一些。

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對於日圓走勢，星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，近來日圓確實反彈滿大的，主要是對美國升息步調預期的調整，但近期表現也有點過頭，預期最近盤整的機會較大。至於日圓兌美元是否已見底了？目前星展還沒有調整第4季預估值，預期年底前仍有機會會碰觸到150兌1美元，尤其未來美國還可能再升息1%，日本央行政策仍維持積極寬鬆，美日利差仍在，有利美元支撐，預估日圓會在130至150價位震盪。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠受訪時則分析，雖然日圓貶值風暴似乎也暫解除，美元回檔很大，日圓兌美元從152回到140以下，但他認為日圓有可能還會再貶回去，主要是日本景氣環境未變，加上貿易逆差，貨幣政策仍維持寬鬆，不像美國聯準會積極升息，日圓沒有利差優勢，若投資人要存外幣，有很多替代貨幣選擇，絕不會以日圓為優先。

他表示，日圓唯一優勢就是利率最便宜，因此大家會想借日圓去海外進行套利交易，現在美元走弱，大家只是把借的錢先還掉，但日本真的可以吸引資金進日本嗎？在貨幣相對寬鬆下，長期被借錢到海外投資的情況仍存在。因此，陳有忠說，即便日圓回升，此時仍不建議投資日圓，萬一有什麼狀況，日圓回貶速度會很快，到時賺不到利息又賠了匯價，反轉走貶機會仍大。

若是從匯兌面來看，因新台幣與日圓走勢同向，長期來看價差不會太大，因此，抓時間點就很重要，在結匯策略上，陳有忠建議可以選在月底，主要台灣是貿易順差國，日本是貿易逆差國，出口商賺外匯，月底會結算換成新台幣，這時新台幣就會升值，日本則相反在月底進口商會買匯，日圓就會貶，因此，如果用新台幣換日圓，與其看價格不如看時間點，如果下個月要出國有日圓需求，可以在這個月底買一些，下個月就可以用。

外匯投資專家李其展也說，最近出國玩這波是很好的換匯點，想換就趕快換，如果今年底就出國，現在可以換8、成，若還沒要出國的人，可以先換6、7成，等之後出國前再換，中間若有不錯價格也可以換一些。

至於用什麼方式換匯較有利?陳有忠認為，相較臨櫃換匯，網銀換匯不僅較具彈性，也較即時，看好價格立即上網就可結匯，而且在任何地方只要有網路，用手機或電腦就可上網結匯，並轉到外幣帳戶，等要出國時再領出來就好。至於使用信用卡，這部分就要考慮手續費的問題，若手續費較貴就不建議，加上海外有些消費無法刷卡只能付現，另一種則是在海外使用外幣提款，這同樣也有手續費問題，而且可能比刷卡手續費更貴，因此，出國前最好先想想海外消費支付方式。

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