美元回落、日圓可能還會貶　專家教你換匯操作要領

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠受訪時則分析，雖然日圓貶值風暴似乎也暫解除，美元回檔很大，日圓兌美元從152回到140以下，但他認為日圓有可能還會再貶回去，主要是日本景氣環境未變，加上貿易逆差，貨幣政策仍維持寬鬆，不像美國聯準會積極升息，日圓沒有利差優勢，若投資人要存外幣，有很多替代貨幣選擇，絕不會以日圓為優先。
他表示，日圓唯一優勢就是利率最便宜，因此大家會想借日圓去海外進行套利交易，現在美元走弱，大家只是把借的錢先還掉，但日本真的可以吸引資金進日本嗎？在貨幣相對寬鬆下，長期被借錢到海外投資的情況仍存在。因此，陳有忠說，即便日圓回升，此時仍不建議投資日圓，萬一有什麼狀況，日圓回貶速度會很快，到時賺不到利息又賠了匯價，反轉走貶機會仍大。
若是從匯兌面來看，因新台幣與日圓走勢同向，長期來看價差不會太大，因此，抓時間點就很重要，在結匯策略上，陳有忠建議可以選在月底，主要台灣是貿易順差國，日本是貿易逆差國，出口商賺外匯，月底會結算換成新台幣，這時新台幣就會升值，日本則相反在月底進口商會買匯，日圓就會貶，因此，如果用新台幣換日圓，與其看價格不如看時間點，如果下個月要出國有日圓需求，可以在這個月底買一些，下個月就可以用。
外匯投資專家李其展也說，最近出國玩這波是很好的換匯點，想換就趕快換，如果今年底就出國，現在可以換8、成，若還沒要出國的人，可以先換6、7成，等之後出國前再換，中間若有不錯價格也可以換一些。
至於用什麼方式換匯較有利?陳有忠認為，相較臨櫃換匯，網銀換匯不僅較具彈性，也較即時，看好價格立即上網就可結匯，而且在任何地方只要有網路，用手機或電腦就可上網結匯，並轉到外幣帳戶，等要出國時再領出來就好。至於使用信用卡，這部分就要考慮手續費的問題，若手續費較貴就不建議，加上海外有些消費無法刷卡只能付現，另一種則是在海外使用外幣提款，這同樣也有手續費問題，而且可能比刷卡手續費更貴，因此，出國前最好先想想海外消費支付方式。