徐巧芯質疑陳時中和角頭吳明達有關係　陳競總批：造謠

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對此管碧玲在臉書上說，徐巧芯又惡意說謊陷害陳時中。事實上，當天陳時中是春酒受邀。公眾人物常常輾轉接到這種邀請，財團法人澎湖海文教醫學慈善基金會以辦理澎湖縣醫學教育、衛生保健教育、促進醫學服務國際交流及文教相關社會福利慈善事業為目的。當天是澎湖海文教醫學慈善基金會「聚愛如海」慈善春酒晚宴，陳時中當天還自掏腰包買了一幅畫做公益。
管碧玲指出，後來有陳時中的朋友來說隔壁包廂有長庚醫師在聚餐，請陳時中過去打招呼，他應邀過去，「完全不認識吳明達」。
管碧玲批評，徐巧芯惡質傷害聯醫的副院長，再下手這種繪聲繪影的惡性攻擊，「她那麼敢，拿著開山刀亂砍，我不甘心這種惡意能贏。」問題是，徐巧芯深知「三人成虎」的技術，謊話一直說，會有人相信是真的，「她就這樣一直說謊、一直說謊，說出一定的聲勢，連沈富雄都相信她會當總統了」。
陳時中競總發出新聞稿表示，陳時中受邀出席「澎湖海文教醫學慈善基金會」的慈善春酒晚宴，陳時中並不認識吳明達，陳時中當日還自掏腰包買了一幅畫做公益，在現場致詞致意、合照後即離開。
陳時中競總表示，徐巧芯習慣性看到黑影就開槍、看圖說故事，各種爆料在事後其實都是烏龍爆料，例如徐巧芯誣指民進黨人士飯局有黑道、為「黑白共治」，然而經媒體查證後，證實並無此事，再次證明徐巧芯的發文又是一次烏龍爆料、惡意抹黑。陳時中競總呼籲徐巧芯停止只為搏取關注、炒聲量卻浪費社會資源的低劣惡質選舉手法。