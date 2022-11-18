兩象相爭禍及叢林　馬克宏妙喻要美中停止對抗

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馬克宏在亞太經合會場邊活動告訴商界領袖，法國希望在區域扮演穩定局勢的角色，以避免對抗。他說：「我們不相信霸權、不相信對抗，我們相信穩定。」
他呼籲，包含法國在內的區域力量皆應有所作為。法國在印度洋及太平洋都有海外屬地，如留尼旺島（Reunion Island）、新喀里多尼亞島（New Caledonia）、法屬玻里尼西亞（French Polynesia）等。
馬克宏在以英語發表的演說中指出：「我們身處的叢林中有2頭大象，試圖讓緊張關係不斷升高…當他們關係極度緊張並發動戰爭，對叢林中的其他動物將構成重大問題。你需要許多其他動物的合作，包括老虎、猴子等等。」
馬克宏強調，國際社會正面臨多重危機，從氣候變遷到經濟動盪，都需要協調因應。
他說：「我們的印太策略是設法在這種環境中找到動態平衡…想達到這種穩定與平衡，不能靠其中一方的霸權，也不能靠兩個強權的對抗。」
關於俄羅斯在烏克蘭發起的戰爭，馬克宏認為，這是全球不穩定的主要根源，他認為亞洲和其他區域國家都必須認清自己的責任並採取行動。
馬克宏說，法國正努力建立「愈來愈多共識，讓各國知道這場戰爭也與你切身相關，因為它將帶來許多不穩定因素」。（譯者：張茗喧/核稿：施施）1111118