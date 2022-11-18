9校成立「台灣永續治理大學聯盟」　追求永續核心價值

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台大主任秘書王根樹說明，台大將「永續發展」視為大學發展的核心價值，自2020年宣布碳中和目標後，便積極研擬碳中和路徑與具體措施，期盼以自身校園為場域，結合師生專業知識，透過跨領域永續議題的研究與推動、校園行動以及國際合作，進而擴展至各個層面，善盡高教的社會責任。
王根樹指出，台大在今年4月間獲得英國《泰晤士高等教育》（THE）2022大學影響力排名全球第37名；也在今年10月《英國高等教育調查機構》（QS）首度發布的2023世界大學永續排名中獲得全球第69名，成績不僅是國內最佳，也是東亞第3高。因此台大身為領頭羊，將攜手國內北中南東9所國立大學，結合聯盟學校的知識力量，共同持續發揮社會影響力，創造台灣高品質的永續未來。
他提到，聯盟成立之初設立9大推動方向，建立大學永續治理交流網絡；成立永續專責單位；盤點並改善校園治理缺口；設定低碳轉型、韌性調適目標；推動跨校永續教學合作；促進跨校永續研究合作；推動大學與地方、產業及民間組織永續交流；串聯師生倡議行動、創新方案；擴展國際永續視野。
未來在執行上，聯盟希望建立大學永續治理的交流網絡，分享彼此永續治理經驗；由各校成立永續治理專責單位，規劃與推動永續發展事務；並依各校條件設立低碳轉型與韌性調適目標；推動跨校間教學、研究、服務、治理等合作；期望匯聚各校由下而上的永續動能，串聯師生活動發想創新方案，並將台灣高教的永續量能接軌國際，擴展永續視野。
管中閔說，在聯盟尚未成立前，這幾所大學都各自在永續議題努力著，隨著聯盟成立，建立起大學間永續議題的交流網絡，將共享大學永續治理相關資訊與知識，促進多方研究合作，擴大永續教學量能，相信透過大學共同合作，追求一致的永續核心價值，將讓國內高教在永續發展及社會責任能走的更久、更遠、更廣。