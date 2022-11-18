▲ 「人機官能×人機安全」：山葉發動機集團的交通安全願景

我是廣告 請繼續往下閱讀
「人機官能×人機安全」這項交通安全願景，傳達了山葉發動機集團想透過「技術」、「騎乘 技巧」、「連結」三大安全主軸，與我們的顧客共同打造一個不再有交通事故的世界，令使用 者們體驗到「能在享受樂趣的同時，也能精進自己的技術與能力」的感動*
在今年 2 月，集團宣告的新中期經營計畫(2022-2024)中，山葉發動機集團也將永續性列為 企業活動的新主軸，並將之視為提升社會價值的重點非財務指標。為了在嶄新的移動領域中創 造價值，提供使用者「更安全、有餘裕的駕馭體驗」，是山葉發動機集團在尋求連結人們以及 自身成長的重要指標之一。
◼ 略微上升的機車關聯死亡案件 (1990–2020)
在因汽車意外導致死亡的案件緩慢減少的同時，與機車關聯的意外導致的死亡案件數，卻是呈 現略為增加的趨勢。
◼ 機車關聯意外的肇因
約有30%的機車意外，是因為騎士自身的錯誤或疏忽造成。然而卻有超過 50% 的意外，是起因 於汽車駕駛的錯誤或疏忽。我們應該要採取的第一個步驟，便是透過釐清潛在的危險因子、聲 音判斷與掌握更進階的機車騎乘技巧，來消除因騎士造成的錯誤，從而避免危險的發生。
此外，我們也會致力於改善機車騎士在汽車駕駛眼中的能見度與識別度。由於機車相當容易進 入汽車或卡車的視覺死角，而且機車的實際速度與距離也經常被低估，這也導致了汽車駕駛的 認知與判斷的錯誤。
◼ 要成功避免轉眼之間發生的意外，需要的是技巧與知識
在即將導致機車關聯意外的瞬間，有接近 70% 的案件都是在這之後的兩秒內即發生。我們瞭解 絕大多數的騎士，在現階段都欠缺能在如此急促的時間內，透過正確地操作來避免意外的能力。 此外，對於危險近在咫尺的騎士而言，要能立刻進行適當地操作也是非常困難的。在這樣的情 況下，比起單單仰賴使用者的判斷與技巧來進行正確的迴避操作，更重要的是，我們如何透過 騎士的輔助技術來改善這樣的情形。
◼ 機車穩定輔助系統 機車穩定系統是利用動力與轉向力的控制來達成
提供騎士安心感與舒適感
即使是在低速的情況下，用以穩定車輛的控制技術也能提供任何人，在安全、有餘裕的前提下， 享受人車一體的駕馭體驗。
電子控制系統
•搭載六軸慣性IMU測量元件以及動力和轉向的驅動器，來達成低速的穩定性
•具有高相容性的零組件結構，可在不變更現有車體的前提下擴展至其他車系
◼ 安駕課程展開經驗化的安全駕駛程序: Yamaha Riding Feedback System
分析不同騎士的騎乘條件並提供能改善其技巧的重點回饋。