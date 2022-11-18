▲ QUOTZ 推新模式 300 項檢定 X 安心透明即時競標平台

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台灣中古車景氣看俏 QUOTZ 拍車網開闢藍海新商機 直攻頂級車層峰市場
據交通部統計，自 2019 年開始中古車每年的過戶量都超過 70 萬輛，至 2021 年更突破 80 萬輛門檻；2022 年的 1-9月，汽車過戶數量達 614,560 輛比 2019 年同期的 566,946 輛，高出 47,614 輛，成長率達 8％。再加上過去兩年全球疫情嚴重導致晶片及原料不足，又俄烏戰爭以及中國上海封控影響，造成新車短缺、候車期過長，進而促使二手車需求激增。
QUOTZ 拍車網於 2007 年在新加坡成立，並成為當地唯一線上汽車競標平台。近年逐步在東南亞市場佈局，更將台灣設為亞洲首站。進入台灣市場半年，發現本地的中古車業發展穩定百家爭鳴，但中古車交易的不信任問題行之有年，在近年又被放大檢視其產業模式，始終都是車主與車商痛點。同時，QUOTZ 拍車網觀察到台灣高階車主對中古車接納度高，而高階車款以及頂級車款中古拍賣將是增值效益最大市場，因此聚焦進攻頂級車另闢藍海。然越高階車輛所衍伸問題更為複雜，故唯有 QUOTZ 拍車網才能提供全方位專業服務，滿足車主與車商、打造雙贏局面，共創健全中古車生態
QUOTZ 拍車網 在台驚人成長關鍵：亞洲最高規格 300 項檢定、最先進 LINE 競標平台
今年5月入主台灣，因地制宜的策略方針在短短半年期間為 QUOTZ 拍車網 累計多項成就：成功服務超過 600 多位車主，其中多屬於頂級特殊車款、競拍平台中頂級車款佔 30%、嚴選車商夥伴已達 100 多間等。令人值得注意的是，目前仍有 500 間多車商爭相成為合作夥伴，QUOTZ 拍車網秉持高規格且嚴格的篩選機制，不僅評估是否有專售豪華車經驗，更在意的是正派經營。
採用亞洲最高規格車輛鑑定服務，為愛車全面透明健檢。鑑定項目多達 300 項，更勝萊茵檢測！QUOTZ 拍車網引領業界砸下重本導入精密檢測設備與大型頂高機，為市面上罕見能檢測如：Aston Martin、Lamborghini 等高階車款的服務者。多項超值服務無須加價，如：道路測試、專業漆膜儀、內裝鑑定等，檢定項目總價值超過新台幣 5,000 元。
賣車車主透過 QUOTZ 拍車網專業鑑定人員詳細檢測後，即可上架由平台 100 家以上嚴選車商夥伴線上競標。為符合台灣消費者使用習慣，QUOTZ拍車網 研發團隊獨家首創開發「Line 競標平台」，提供車商夥伴透明車況，透過 Line 即時掌握車輛上架及競拍實況，手機行動下標、智能出價，掌握合理購車成本；賣家同樣可登入平台，公開透明、即時關注競標過程。其中，獨創的「無限競標模式」不僅讓車商可在競標結束前的黃金 60 秒爭取心儀車款、更為車主媒合好價格，輕鬆掌握愛車交易。平均每台車至少五家車商出價競標、最快紀錄 1 小時得標、48 小時完成過戶交車。
QUOTZ 拍車網精實服務穩健擴張！未來將拓點插旗全台 5 年進攻全東南亞市場
藉由專業鑑定與創建嶄新媒介模式的數位平台，QUOTZ 拍車網希望能消弭車主與車商間長久的不信任關係，確切解決中古車交易痛點；落實精實服務宗旨，為中古車產業創造更多利潤，並傾聽使用者心聲，循序漸進優化策略、穩健中成長。QUOTZ 拍車網總經理彭建彰表示：「我們並非市場上的破壞者，而是想與既有的二手車商成為夥伴，一起優化顧客體驗。未來將會在台中、高雄跟東部拓點，預計 5 年後能在東南亞市場也佔一席之地，期盼 QUOTZ 拍車網能盡一己之力讓中古車生態圈共好共榮。」為回饋台灣車主，即日起如在 QUOTZ 拍車網成功交易將可免收 QUOTZ 拍車網獨家亞洲頂級檢定規格鑑定費 (市價超過新台幣 5,000 元)。