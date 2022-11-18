Jaguar Land Rover 瑋信台北週年慶公益演唱會 募資捐贈 250 萬公益款項
Jaguar Land Rover 授權經銷商 - 台灣瑋信汽車成立台北市首座 Jaguar Land Rover 瑋信台北旗艦展示暨服務中心滿一周年，為答謝客戶的支持與肯定，攜手金曲歌王蕭煌奇投入社會公益，舉辦「週年慶公益演唱會」，現場同步展演豪華休旅王者 Range Rover，邀請車主貴賓共襄盛舉。
瑋信汽車與蕭煌奇團隊共同捐贈兩百萬元善款，並於晚會現場號召車主貴賓慷慨募集五十二萬元，公益款項全數捐予「南投縣私立德安啟智教養院」。該機構針對身心障礙者提供生活自理訓練、醫療、職訓、就學、就業安置，減輕家庭及社會負擔，為心智障礙者打造一座快樂工作坊。
台灣瑋信汽車總經理 戴朝樺表示：「近幾年受疫情影響，身心障礙福利機構的補助及捐款金額短少許多，期望藉由這次慶祝週年慶，以公益演唱會的方式拋磚引玉，邀請車主貴賓共同獻身公益，支持幫助弱勢群體。」
自 2019 年在台設立據點起，瑋信汽車陸續慈善捐助予「博幼社會服務基金會」、「財團法人自閉兒社會福利基金會」、「唐氏症基金會」及「南投縣私立德安啟智教養院」，秉持落實企業社會責任，讓希望與愛飄散在每個角落。未來，瑋信汽車將持續對客戶服務的承諾，為 Jaguar 與 Land Rover 客戶創造無與倫比的瑋信體驗。