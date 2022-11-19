白手起家的新創富豪　Krafton張炳圭翻轉「地獄朝鮮」

▲韓國Krafton創辦人張炳圭一路走來始終走在獨角獸的創業路上。（圖／翻攝自Forbes）
▲韓國Krafton創辦人張炳圭一路走來始終走在獨角獸的創業路上。（圖／翻攝自Forbes）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

2022-11-19 10:00:002022-11-19 10:50:08

講到韓國財閥，就會讓人聯想到的是那些可以掌控韓國民眾生活大小瑣事的超級大型的財團（韓語：재벌）。這類財閥大多由一位強勢主導的企業家，引領著家族發展而成的大型綜合企業，靠著雄厚的政商關係，實施多角化經營，而形成財力雄厚的大型跨國集團。例如三星集團、現代集團、LG集團、SK集團等都是世界知名大型跨國公司。然而近幾年來這個局勢開始逆轉，隨著新創產業的蓬勃發展，一批白手起家的新創業者成為超級富豪，甚至翻轉數十年來由財閥及其後代掌控的格局。2021年數據顯示，目前韓國前7大富豪，有4人白手起家。其中讓人眼睛一亮的就是當時不到50歲的「吃雞」遊戲《絕地求生》（PUBG）開發商魁匠團Krafton創辦人張炳圭（Chang Byung-gyu）。

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新冠疫情爆發後，「宅經濟」成為全球新創產業火車頭，由電商、娛樂、宅配、運輸到生化科技行業等等，都誘發投資者挹注更多資源，也使得新創產業百花齊放。韓國2021年上半年創投金額高達3.07兆韓元，電玩產業便是在這股產業轉型的熱潮中，成為最受世人矚目的產業之一。繼《英雄聯盟》、《堡壘之夜》的風潮後，《絕地求生：大逃殺》成為全球最火熱的遊戲，而這款遊戲的開發商Krafton不只得到騰訊投資，一上市就創造韓國史上最大IPO，創辦人張炳圭的身價隨即漲到25億美元，還被市場預估其公司市值預估將達到35兆韓元。

▲Kakao創辦人張炳圭身價高達129 億美元。（圖／翻攝自kedglobal.com）
▲Kakao創辦人張炳圭身價高達129億美元。（圖／翻攝自kedglobal.com）
Krafton的創辦人張炳圭一路走來始終走在獨角獸的創業路上。1973年出生於韓國的他，擁有韓國頂級理工大學－韓國科技技術院（KAIST）電腦科學博士學歷。1997年25歲時，他就與7位夥伴共同創辦了網際網路的服務公司Neowiz，並擔任CTO和網路業務主管，開發韓國知名社交網路平台Sayclub。2000年後公司轉型做線上遊戲服務，他便離開了這家公司。2005年自己帶領一批團隊創辦First Snow，並開發同名搜尋引擎，最後以350億韓元賣給韓國第一大搜尋引擎公司NHN。2007年再次創業，成立遊戲開發公司「藍洞工作室」（Bluehole Studio），也就是後來Krafton的前身。

藍洞工作室的成員多來自當時的網路遊戲巨頭NCsoft，2017年推出大逃殺遊戲《絕地求生》，並獲得前所未有的成功。同年九月，藍洞更名為「PUBG公司」，專門負責《絕地求生》的開發和維護。該款遊戲創下Steam平臺單款遊戲，同時有高達300萬在線上，也是Krafton至今收入最高的遊戲之一。不含中國在內的海外市場，每到週末活躍使用者高達5500萬，這款遊戲的PC和主機版本的銷售量超過7500萬套，收益驚人。

▲《絕地求生》是Kraffton開發的人氣逃殺遊戲。（圖／翻攝自維基百科）
▲《絕地求生》是Kraffton開發的人氣逃殺遊戲。（圖／翻攝自維基百科）
2018年11月5日，藍洞更名為「魁匠團（KRAFTON）」，名稱是從九百個名單中，經過五個月的徵選才選出，期許該公司成為「遊戲製作大師」，以抱持持續挑戰、不懈怠的「匠人精神」作為企業的精神標竿。同年還獲得騰訊高達五億美元的投資，一躍成為受世人注目的獨角獸企業。2020年12月1日魁匠團進行精簡重整，分為四個主要的電子遊戲工作室，並賦予開發的自主權，讓他們得以追求自己的獨創能力。

2021年8月，該公司通過首次公開募股（IPO）融資38億美元，成為韓國10多年來規模最大的IPO。張炳圭表示，IPO上市募得的資金，會大比例用在收購其他遊戲開發商，也因為全球多國實施隔離措施，導致民眾在家打電玩的時間拉長，帶動線上遊戲的商機，因而吹起一股遊戲開發商的併購潮。然而事實上張炳圭在2008年還有參與另一家名為Bon Angels的風險投資基金，該基金至今已投資兩千多家的新創公司，其中更有不少是獨角獸公司，足以看出他優秀的創業精神與獨到的眼光，難怪深受韓國年輕人的崇敬與喜愛。

▲Krafton於2021年IPO，創辦人張炳圭因此登上富比世富豪榜。（圖／翻攝自mmoculture.com）
▲Krafton於2021年IPO，創辦人張炳圭因此登上富比世富豪榜。（圖／翻攝自mmoculture.com）
不過Krafton也有潛在危機，上市首日股價就下跌，市場擔憂公司營收過於單一，恐怕後繼無力。面對外界質疑，Krafton表示未來將會基於PUBG這個IP拓展出新內容，打造PUBG宇宙。目前也的確看出該公司試圖將該款遊戲的IP授權發展為動畫、電影、電視劇、電競賽事，以及基於深度學習的互動內容，轉型為一家綜合性的娛樂巨頭。

儘管隨著疫情趨緩，新興產業呈現後繼無力的現象，遊戲產業似乎也不意外。仰賴網路、內容與遊戲上市的產業在新冠紅利退場後，各國央行相繼加息造成的通膨影響下，這些新興產業進入新的調整期，股價也重回疫情前的水準。韓國的傳統財閥雖然也難逃股價下跌所造成的身價縮水，但股價減幅確實低於這些新興富豪。但無論如何，這些新興富豪的崛起，都意味著韓國經濟已經進入新的成長階段，傳統財閥已不能完全主宰韓國的經濟。再加上傳統財閥醜聞、貪腐案件頻傳，導致民眾反感。相形之下這些新興富豪更能意識到南韓階級的不平等，而願意投入慈善事業，也向年輕人示範了如何靠自身努力與智慧也能白手起家，也算是為年輕人的未來帶來一絲希望，而不再只會興嘆自己置身於「地獄朝鮮」了。

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