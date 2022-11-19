白手起家的新創富豪　Krafton張炳圭翻轉「地獄朝鮮」

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Krafton的創辦人張炳圭一路走來始終走在獨角獸的創業路上。1973年出生於韓國的他，擁有韓國頂級理工大學－韓國科技技術院（KAIST）電腦科學博士學歷。1997年25歲時，他就與7位夥伴共同創辦了網際網路的服務公司Neowiz，並擔任CTO和網路業務主管，開發韓國知名社交網路平台Sayclub。2000年後公司轉型做線上遊戲服務，他便離開了這家公司。2005年自己帶領一批團隊創辦First Snow，並開發同名搜尋引擎，最後以350億韓元賣給韓國第一大搜尋引擎公司NHN。2007年再次創業，成立遊戲開發公司「藍洞工作室」（Bluehole Studio），也就是後來Krafton的前身。
藍洞工作室的成員多來自當時的網路遊戲巨頭NCsoft，2017年推出大逃殺遊戲《絕地求生》，並獲得前所未有的成功。同年九月，藍洞更名為「PUBG公司」，專門負責《絕地求生》的開發和維護。該款遊戲創下Steam平臺單款遊戲，同時有高達300萬在線上，也是Krafton至今收入最高的遊戲之一。不含中國在內的海外市場，每到週末活躍使用者高達5500萬，這款遊戲的PC和主機版本的銷售量超過7500萬套，收益驚人。
2018年11月5日，藍洞更名為「魁匠團（KRAFTON）」，名稱是從九百個名單中，經過五個月的徵選才選出，期許該公司成為「遊戲製作大師」，以抱持持續挑戰、不懈怠的「匠人精神」作為企業的精神標竿。同年還獲得騰訊高達五億美元的投資，一躍成為受世人注目的獨角獸企業。2020年12月1日魁匠團進行精簡重整，分為四個主要的電子遊戲工作室，並賦予開發的自主權，讓他們得以追求自己的獨創能力。
2021年8月，該公司通過首次公開募股（IPO）融資38億美元，成為韓國10多年來規模最大的IPO。張炳圭表示，IPO上市募得的資金，會大比例用在收購其他遊戲開發商，也因為全球多國實施隔離措施，導致民眾在家打電玩的時間拉長，帶動線上遊戲的商機，因而吹起一股遊戲開發商的併購潮。然而事實上張炳圭在2008年還有參與另一家名為Bon Angels的風險投資基金，該基金至今已投資兩千多家的新創公司，其中更有不少是獨角獸公司，足以看出他優秀的創業精神與獨到的眼光，難怪深受韓國年輕人的崇敬與喜愛。
不過Krafton也有潛在危機，上市首日股價就下跌，市場擔憂公司營收過於單一，恐怕後繼無力。面對外界質疑，Krafton表示未來將會基於PUBG這個IP拓展出新內容，打造PUBG宇宙。目前也的確看出該公司試圖將該款遊戲的IP授權發展為動畫、電影、電視劇、電競賽事，以及基於深度學習的互動內容，轉型為一家綜合性的娛樂巨頭。
儘管隨著疫情趨緩，新興產業呈現後繼無力的現象，遊戲產業似乎也不意外。仰賴網路、內容與遊戲上市的產業在新冠紅利退場後，各國央行相繼加息造成的通膨影響下，這些新興產業進入新的調整期，股價也重回疫情前的水準。韓國的傳統財閥雖然也難逃股價下跌所造成的身價縮水，但股價減幅確實低於這些新興富豪。但無論如何，這些新興富豪的崛起，都意味著韓國經濟已經進入新的成長階段，傳統財閥已不能完全主宰韓國的經濟。再加上傳統財閥醜聞、貪腐案件頻傳，導致民眾反感。相形之下這些新興富豪更能意識到南韓階級的不平等，而願意投入慈善事業，也向年輕人示範了如何靠自身努力與智慧也能白手起家，也算是為年輕人的未來帶來一絲希望，而不再只會興嘆自己置身於「地獄朝鮮」了。