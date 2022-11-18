HBL／資格賽分組第一卻可能遭淘汰　專家怎麼看?

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先前許多教練與大會在討論的12人名單議題，未來是否有放寬登錄名額的相關規定仍備受各界關注。當賽事進入12強後，球隊必須以登錄的12位球員打好打滿，即使出現傷兵問題也無法換人，也讓不少球隊認為條件是否可放寬，對此許時清教練及李伯倫教練從過往經驗分享，歸納限制12人名單的考量，不過現在時空背景轉換，認為應該適度放寬，當球隊出現傷兵狀況時，在12人名單外的球隊，也能夠有機會遞補，給予學生球員更多機會。
近年來臺灣籃球基層年輕教練輩出，對於臺灣籃壇是件美事，加上國內籃球聯賽發展篷勃及政府良善政策，使得基層學校更願意開出專業老師或教練缺，在年輕教練人才輩出的情況下，許時清及李伯倫也以過來人的身份分享經驗，許時清更直言，基層教練必須擁有多重身份，爸爸、教練、老師甚至招生等事項都要全包，面面俱到要有前輩帶領，才能少走許多冤枉路。
師承之後就是進修，目前國內提供給教練的進修環境仍有加油空間，現階段大多透過運動品牌廠商、政府等單位進行為期一週的訓練營，或是到國外進行兩週的研習為主，比較少有長時間的環境接觸及學習。李伯倫教練指出，中國培養教練養成方式較多元，提供留職留薪的方式，讓教練到美國的杜克大學進行一整年的學習，讓教練除了學習球場上養份，在球場下的關鍵事件，也是教練在帶領球隊整體發展的要素。
111學年度HBL預賽於11月19日在「風城」新竹市立體育館熱力開打，16支球隊將力拼12張晉級門票，許時清認為傳統強隊在預賽落馬的機會較低。另外，光復高中的鄭名斈身高2米08，好身材讓主持人黃丹尼不禁讚嘆，更希望臺灣籃球場上能出現一位本土的七呎（2米13）長人。