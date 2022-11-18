友人反目釀衝突！醉男怒上門談判卻遭砍傷 現場血跡斑斑
16日晚間，台北市萬華區發生一起砍人案，一名25歲的施姓男子，與33歲林姓男子本為熟識朋友，但兩人因故發生糾紛，16日晚間11點左右，施男喝酒後趁著醉意，跑去找林男理論討公道，結果雙方爆發爭執，林男持刀砍向施男，造成施男全身多處刀傷，幸好送醫後沒有生命危險。警方獲報後成立專案小組，於17日晚間將砍人的林男逮捕到案，全案依殺人未遂罪移送檢方偵辦。
據了解，16號晚間林男在友人孫男家聊天，施男酒後得知此事，便跑去孫男家要找林男理論。兩人見面後爆發衝突，林男憤而持刀朝施男砍去，施男全身多處刀傷，尤其腰腹部刀傷較為嚴重。林男發現闖禍，立即騎車自現場逃逸。
施男隨後自行去西園醫院就醫，警方獲報後組成專案小組展開調查，調閱監視器與查訪附近住家，循線於17號晚間將林男逮回，依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方表示，初步調查本案為本是朋友的兩人，酒後互相揶揄進而口角糾紛，引發後續衝突，但是詳細犯案動機仍將後續釐清。警方再次強調，台北治安不容挑戰，對暴力犯罪絕不手軟，除惡務盡嚴加究辦，以維護市民生命財產安全。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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