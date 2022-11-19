73歲拿下奧斯卡　尹汝貞：生命不會按照計畫進行

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不以外貌取勝，以演技闖天下
尹汝貞1947年出生於北韓的優渥家庭。四歲那年，因為韓戰爆發，舉家逃到首爾定居。無奈，父親早逝，母親僅靠教師的微薄薪水，獨自扶養她和妹妹，母親堅忍溫柔的力量，成為她日後面對挫折的精神標竿。她很爭氣地不讓母親擔心，在校成績優異領取獎學金，考上漢陽大學國文系，為了協助母親付擔家計，她接觸廣播、電視，之後走上演藝之路。她意識到自己外貌不突出，唯有雕琢演技，才能在演藝圈脫穎而出。
1969年尹汝貞憑藉出道作《孔先生》獲得 TBC 演技大賞的「新人電視演員賞」。1971年在電影《火女（朝鲜语：화녀）》中飾演一名到城市打拼的鄉下女孩，因為和已婚的雇主發生不倫戀，導致災禍連連，遂變成一個偏執、仇恨男性的女性，極富挑戰性的角色，讓她獲得諸如錫切斯影展、青龍電影獎等大獎。因為《火女》開始嶄露頭角之後，她也相繼在舞台劇、電視劇有了傑出表現。她從觀眾票選中，獲得電視劇《張禧嬪》這個惡女角色，由於演得入木三分，還曾在澡堂被入戲過深的觀眾咒罵、潑熱水，足以證明她精湛的演技深植人心。
不過就在她演藝之路到達巔峰之際，與歌手趙英男相戀，並在1974年結婚，陪著出國進修的丈夫移民美國。她表示，因為受到韓國傳統觀念影響，覺得自己已到適婚年齡，才選擇放下演藝事業，走入婚姻。
人生轉折～結婚
不過，為了家庭犧牲事業而遠赴美國的尹汝貞，並沒有因此過著幸福人生。她曾說美滿的新婚生活並沒有維持多久，大多時間都像女傭那樣為家庭奔忙，但也沒有因此獲得先生的體恤，先生反而在外頭搞外遇，甚至要她答應，把小三接回家一起過日子。尹汝貞忍無可忍，決定離婚，獨自撫養兩個兒子。不過當時，她已是個離過婚、進入不惑之年的女藝人，在當時那個保守的年代，她要重返螢光幕並不容易，不過她還是在金牌編劇金秀賢的鼓勵之下，決定回歸。
不過，她的復出之路並不順遂，因為壓力與抽菸，導致聲音沙啞、身軀乾瘦，再加上被認為是個「被拋棄的女人」，因此還被選為「最低好感度的女星」，復出後的作品收視慘澹，讓她一度考慮放棄演藝之路。不過女人的韌性就是如此強大，她為了支撐家計，拋棄過去身為女主角的自尊，只要能賺錢，什麼角色都接。她靠著貴人編劇金秀賢，及其他過去曾合作過編劇們的賞識，出演一部部諸如《愛情是什麼》、《澡堂老闆家的男人們》等等高收視率又膾炙人口的經典電視劇，再次靠著演技，獲得觀眾青睞。
之後，她開始在大螢幕大放異彩。2003年，以《風流家族（바람난 가족）》飾演一位身兼慈母與外遇中的老年婦女，一舉拿下釜山電影評論家協會獎、大韓民國電影大獎等最佳女配角獎，被影評人讚嘆「韓國沒有50代女演員可以勝任」。之後，又在2010年林常樹導演的作品《下女》，獲得春史電影賞、大鐘獎、青龍電影賞與亞洲電影節的最佳女配角獎。在2012年以《慾望豪門》參加戛納國際電影節，開始躍上國際舞台。2016年以《巴克斯奶奶的性福配方》，飾演一個為了求生存而在公園招攬阿伯的高齡娼妓，她不用誇張的手法來詮釋，反而是以冷靜平實的手法，呈現邊緣社會人物的強大生存能量與韌性，讓這部作品能同時兼具關注社會關懷與藝術性，成為名符其實的國寶級藝術家。
以《夢想之地》的外祖母一角，站上人生巔峰
2020年，尹汝貞所參演的電影《夢想之地》，描述的是韓國家庭移民美國的故事，她飾演的是一位個性鮮活、不按牌理出牌的外祖母。她憑此劇榮獲奧斯卡最佳女配角獎。是韓國首位以演技獲得奧斯卡獎項的演員，引來外媒稱讚她為「韓版梅莉史翠普」。韓國電影評論家金孝正表示，「尹汝貞是國內唯一隨著年齡增長，戲路也隨之增廣的演員，很少有演員能同時演繹奶奶與要角。」
其實尹汝貞不僅演技精湛，更是金句王。不管是在奧斯卡頒獎典禮上謙遜不失自信的致詞，或是諸多訪談時的回應，都讓大家發現她犀利過人的智慧。例如當她被問接到不喜歡的角色時怎麼辦？她說「就當作踩到屎了吧！又不是能夠回頭的問題。」被問到婆媳問題，語出驚人地說：「不喜歡就不要見面啊。」、「到底是因為愛而結婚還是因為泡菜而結婚？」，參加綜藝節目《尹食堂》時，遭到部分網友的年齡歧視批評時，老實不客氣地說：「小伙子，你也會變老的。當你老了，頭髮一樣會變稀疏。」她說自己可以接受別人對她演技的批評，但是對年齡歧視就讓人難以忍受。她幽默詼諧、直指核心的言論，常引來觀眾的喝采，也許，這也是她經歷75年風霜後，所淬鍊出來的人生智慧吧！