選前黃金週全力催票　藍綠白造勢拚場一次看

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新北市長候選人林佳龍將邀立法院長游錫堃一同車隊掃街，19日下午在鶯歌舉行「新北大翻新」選前大造勢音樂會，除了會與桃園市長候選人鄭運鵬合體外，蘇貞昌、桃園市長鄭文燦也都會出席，力拚新北、桃園雙贏。晚間土城場的「新北大翻新」選前大造勢音樂會，則會再與游錫堃合體；20日部分，林佳龍陣營會繼續在樹林、汐止舉行「新北大翻新」選前大造勢音樂會。
綠營20日下午的重頭戲，陳時中陣營舉行「疼惜台北、為愛而走」大遊行，將邀市民與百工百業共組6大隊，自競選總部出發，沿著忠孝東路一路走到台北市政府。蔡英文、陳建仁等人將在市府發表演說。
當天綠營另一場亮點活動的是鄭運鵬於中壢舉辦的「延續五星光榮 黃金勝選之夜」，蔡英文、賴清德都會到場，另外，基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁也會出席。
蔡英文20日還會前往基隆，參與基隆市長候選人蔡適應下午的「基隆接棒萬人相挺活動」，賴清德當日也會趕赴花蓮出席Kolas Yotaka的榮耀花蓮造勢活動。
國民黨方面，台北市長候選人蔣萬安持續市場拜票等掃街行程，新北市長侯友宜除陪同新北市議員掃街外，還將南下為同樣爭取連任的彰化縣長王惠美站台。
黨主席朱立倫19日將陪南投縣長許淑華以及陪同雲林縣長張麗善掃街拜票，預計20日也將飛澎湖，為選情膠著的澎湖縣長賴峰偉輔選。
而國民黨黃金週的重頭戲是19日晚間，選在桃園中壢舉行北部七縣市團結之夜，由朱立倫領軍，為台北市長候選人蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑，以及新竹市長候選人林耕仁、新竹縣長楊文科、苗栗縣長候選人謝福弘等七縣市長共同造勢，力拚團結勝選。
晚會先安排竹竹苗候選人上台致詞，接著由謝國樑、蔣萬安、侯友宜依序進場，最後由地主張善政壓軸致詞，並由朱立倫進行結語，並且一起大合唱加呼口號。
無黨籍台北市長候選人黃珊珊即將於20日舉辦「選前黃金週」活動，於市民大道與基隆路交岔口的台泥舊址舉辦，預估可容納約2萬人。黃珊珊競選團隊表示，雖然表定活動時間是晚間7點到9點，但約莫於下午5點起就會有各項軟性活動，民眾可提早到場參加。
至於到場嘉賓，黃珊珊競選團隊發言人李昀蓁表示，除了柯文哲當天會先在台中替黨籍議員候選人掃街後再返回台北外，民眾黨台北市8名議員候選人會全程在場，政策總顧問李鴻源等人也會出席。重量級來賓的部分，李昀蓁透露除了有「百萬訂閱Youtuber」到場支持外，也有神秘嘉賓會到場聲援黃珊珊。
究竟神秘嘉賓是誰？李昀蓁賣了關子，僅透露神秘嘉賓並非外界關注的親民黨主席宋楚瑜，也非過去曾在競選活動場合出現的來賓，「到了週日大家便可知曉」。
至於身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，本週末已無任何公務行程，週六上午起就替新竹市長候選人高虹安進行車隊掃街行程，晚間也會出席高虹安的競選造勢晚會；週日上午則是為台中市黨籍議員候選人進行掃街，約莫於晚間6點搭乘高鐵北返，於晚間8點參與黃珊珊的造勢晚會。