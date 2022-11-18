歐陽靖失婚暴肥20公斤！天使兒救一命　釣出大咖女星致謝

▲歐陽靖撫養兒子2年多，心境轉變許多。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲歐陽靖撫養兒子2年多，心境轉變許多。（圖／翻攝自歐陽靖FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-18 19:20:262022-11-18 19:24:40

女星歐陽靖2年多前返台產子，卻因疫情和日本攝影師老公RK（小菅亮輔）分隔兩地，單獨撫養兒子「新醬」，跨國婚姻因此破局，目前正在打離婚官司。她昨（17）日發文述說心聲，在這期間歷經失婚、失業、失去人生目標，生活壓力太大，造成內分泌失調，暴肥了20公斤，連外型也變得失敗，「如果不是新醬來到人間解救我，我可能已經消失了，他是我的天使」。

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▲歐陽靖透露失婚期間曾暴肥20公斤。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲歐陽靖透露失婚期間曾暴肥20公斤。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
歐陽靖在社群平台分享育兒生活，獲得不少媽媽共鳴，累積逾50多萬粉絲，偶爾還會跟網友起衝突，因為「新醬」喜歡躺地上，她選擇自由放任處理，在網路引發爭議，火大槓上網友，一度放話要刪光臉書，流露獨立育兒的辛酸，如今坦言投注太多心思在「當媽媽」這件事之上，造成自己壓力太大。

▲歐陽靖（左）返台產子，媽媽譚艾珍幫忙照顧。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲歐陽靖（左）返台產子，媽媽譚艾珍幫忙照顧。（圖／翻攝自歐陽靖FB） 
歐陽靖說，太過擔心小孩不快樂、受傷害，自我嫌惡成了一個失敗的母親，每晚做惡夢、啜泣，即便孩子很可愛，她都覺得自己沒資格擁有任何美好，因此陷入憂鬱症，還好意識到此事，開始避開壓力、積極運動，把小孩送上學後去海邊跑步，然後一個人悠閒吃台南早餐，「我愛我的孩子，但我需要找到自己的生命價值，我希望孩子看到他的媽媽是快樂而有自信的。對，我要找回自信心這個東西。」

▲歐陽靖（左）返台產子，沒想到因疫情跟老公分隔兩地。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲歐陽靖（左）返台產子，沒想到因疫情跟老公分隔兩地。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
沒想到她的文章，釣出前輩方文琳留言致謝，給她暖心安慰，「當年面臨更年期時..我也是看了妳的許多文章，受到了激勵也才開始我的跑步人生，跑到現在七年了沒有停止過，因為改變了我的身心靈也能夠享受真正獨處思緒的時刻！說一聲：謝謝妳，所以我們再繼續跑下去吧」，兩位媽媽的對話鼓舞不少女性，紛紛留言「能夠有自省的能力，很棒！」、「好有同感的文，媽媽真的要找回屬於自己的小確辛」、「孩子都是看著媽媽的背影長大，妳很棒！開心的媽媽才有開心的小孩」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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