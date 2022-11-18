歐陽靖失婚暴肥20公斤！天使兒救一命　釣出大咖女星致謝

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歐陽靖說，太過擔心小孩不快樂、受傷害，自我嫌惡成了一個失敗的母親，每晚做惡夢、啜泣，即便孩子很可愛，她都覺得自己沒資格擁有任何美好，因此陷入憂鬱症，還好意識到此事，開始避開壓力、積極運動，把小孩送上學後去海邊跑步，然後一個人悠閒吃台南早餐，「我愛我的孩子，但我需要找到自己的生命價值，我希望孩子看到他的媽媽是快樂而有自信的。對，我要找回自信心這個東西。」
沒想到她的文章，釣出前輩方文琳留言致謝，給她暖心安慰，「當年面臨更年期時..我也是看了妳的許多文章，受到了激勵也才開始我的跑步人生，跑到現在七年了沒有停止過，因為改變了我的身心靈也能夠享受真正獨處思緒的時刻！說一聲：謝謝妳，所以我們再繼續跑下去吧」，兩位媽媽的對話鼓舞不少女性，紛紛留言「能夠有自省的能力，很棒！」、「好有同感的文，媽媽真的要找回屬於自己的小確辛」、「孩子都是看著媽媽的背影長大，妳很棒！開心的媽媽才有開心的小孩」。
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