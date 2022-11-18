韓「國民爸爸」鄭東煥爭金馬男配 羞喊不敢跟IU說來台灣
南韓73歲資深演員鄭東煥今年憑新加坡、韓國聯製的電影《花路阿朱媽》入圍第59屆金馬獎「最佳男配角」，他是繼《無聲》金玄彬後，第二位獲得金馬獎提名的韓星，但他表示從未想過會得到亞洲頒獎典禮的肯定，所以沒準備得獎感言和幸運物，甚至無奈說：「我不懂為什麼要穿西裝打領帶，但畢竟是參加盛會，還是有準備衣服。」他自認個性低調，透露前幾天有跟IU見面，很苦惱要不要跟對方說要來台參加金馬獎，「我最後還是不好意思說出口」。
鄭東煥談及入圍「最佳男配角」的心情，他說：「這是我從來沒想過的事情，非常感謝！」至於是否有信心得獎，鄭東煥沒準備得獎感言，他說：「有在海外領過獎的人，才知道要準備什麼，我完全不知道，這也是我沒想過的事情，這是經過很多人的努力，我才有這珍貴的機會訪台，我也很感謝很多人對《花路阿朱媽》有共鳴，這比我得獎來的重要多了。」他自認不迷信，所以沒準備幸運物，甚至連紅毯戰袍都沒時間去想，「我昨晚還有話劇表演，沒有空準備戰袍，我不懂為什麼要穿西裝打領帶，但這次是參加盛會，還是有準備」。
除了鄭東煥入圍金馬獎，《花路阿朱媽》的女主角洪慧芳也獲得影后提名，鄭東煥跟洪慧芳戲裡戲外都語言不通，但鄭東煥透露2人在拍戲前，會排練來熟悉彼此，「洪慧芳是很厲害的演員，即使不說話，我們都能感受對方的默契、能了解到彼此意思，她也能接到的球」。
鄭東煥曾跟李敏鎬、IU等大咖合作過，該兩位藝人曾多次訪台，問及鄭東煥是否有與兩位後輩告知要來台參加金馬獎，鄭東煥大笑表示：「我是偷偷來的！」他解釋自己個性低調，不會主動透露太多事，「我目前有話劇演出，IU前幾天有來看一場，見到她時我有猶豫要不要說（指來台灣），最後還是不好意思，所以沒說出口，我相信年輕演員對我的行程和作品，都是給予尊重，我也相信他們會為我加油。」
現年73歲的鄭東煥，其實今下午才剛抵台，先是出席記者會接受訪問，結束採訪再赴金馬酒會，明天還要出席金馬獎與慶功宴，他不擔心體力透支，也沒有維持體力的祕訣，僅靠心態維持精神，「就是靠精神去克服。忠實的忠於自己是很重要的，我年輕時學過武術、舞蹈，也喜歡爬山和運動，這都是幫助我如何忠實呈現我的演技，我不像其他人會吃補品，我是用這種心態來追求我要做的事，我滿常跟後輩說，身體隨著心而動，心想做什麼自然就跟著動起來」。《花路阿朱媽》12月23日在台上映。