鼎王新品牌「麻一點」 麻辣鍋結合手搖飲全新味蕾體驗

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其中，「麻一點」的麻辣鍋湯底，有別於鼎王台式麻辣鍋，特別選用偏向重口味的重慶及成都麻辣鍋味型，精選二荊條辣椒、花椒、青花椒及多種辛香料共同熬製，口感麻香溫潤、清爽不膩。吃麻辣鍋再搭配年輕人喜愛的各種風味手搖茶飲，清涼暢快，一吃上癮！
業者說，不嗜辣者可選擇以姬松茸、鹿茸菌熬煮的菌菇鍋及蕃茄鍋，內用皆提供試湯服務，入座後服務人員會送上濃郁的菌菇湯暖胃，接著大快朵頤過癮的麻辣鍋，最後再品嚐酸甜爽口的番茄鍋，一次滿足各種口味鍋控的喜好。
「麻一點」預訂22日開幕，新品牌有許多創新美味，首推必點招牌菜是「麻辣鮭魚頭」，精選鮮嫩鮭魚頭原塊剖半，直接入麻辣鍋烹煮，搭配特調麻辣醬，再加入自行研發的特製蠔油，讓鮭魚頭的鮮香麻辣一次到味。
另一道經典招牌菜「功夫香毛肚」，是以多重工序確保毛肚品質，上桌後講究「七上八下繞三圈 輕涮15秒」即可入口，毛肚獨特顆粒結構，吸附飽滿濃郁湯汁，搭配「招牌沾醬」，口感鮮香爽脆。至於特受年經人喜愛的創意吸睛菜色「憤怒鳥蛋」，使用麻辣牛油包覆滿滿的香滷鳥蛋，整體外觀以蛋的造型呈現，整顆入鍋熬煮，隨著牛油香氣噴發，Q彈鳥蛋浮上鍋後即可享用。
消費方式主打二人及三人套餐，高CP值人均價600元，即可享用14至17道特色料理。針對愛吃厚重口味老饕，推出重磅級的麻辣牛油萌熊「有BEAR來」，重達約500公克的辣牛油現點入鍋，挑戰麻辣控耐辣極限。
除了麻辣鍋物外，飲品也很麻辣！特別研發適合搭配火鍋的茶飲，有醇茶、調飲、拿鐵及麻麻系列，其中「麻麻系」飲品「麻麻翡翠鹹檸凍飲」及「麻辣阿華田脆果拿鐵」，飲品揉合青花椒與二荊條辣椒粉調製，清爽冰涼帶有一絲微麻感，創造出美妙特殊的味蕾新體驗。在「麻一點」用餐，能充份體驗「吃點鍋、喝點茶」品牌精神。