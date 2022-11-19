T1／霍華德首秀即將到來　該如何期待他的表現？

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霍華德上一季在NBA打了62場比賽，場均可獲得16.2分鐘，可以得到6.2分5.9籃板，命中率61.2%，絕對是一名合格替補內線的表現。但這種類型的球員，並不是能在亞洲職業聯盟大殺四方的類型。
如果是12年背部大傷前的霍華德，那他可以輕鬆的在內線翻江倒海，但經歷10年的時間、以及成功的打法轉型——從當家球星變成角色球員——他已經不是「魔獸」時期的他了。霍華德現在明顯減重了，他的身體保持得很好，也比之前更加健康，但這是專門為他在湖人的定位所打造的。
他在湖人的工作是什麼？協防、換防、護框、卡位籃板，掩護後接獲隊友傳球穩定完成終結。要達到這一切，得不斷快速的移動、出現在應該出現的位置上，因此需要一個更輕盈的體型，這是目前全世界職業籃壇幾乎所有功能性長人都在做的。
但為此霍華德失去的是他的噸位——事實上大傷過後的他也不再適合以前那種打法，減重有助於減輕他雙腿的負擔——要他去做到上一季辛巴的表現(26分20籃板，66.8%兩分球命中率)，並不實際。
另一點是，雲豹陣中的本土戰力並不出色，後場球員都偏年輕，這意味著霍華不會有太多「吃餅」的機會，他要獲得出手機會要靠自己去製造，這也會增加他的負擔。
那麼他可以在一個賽季中穩定拿出來的東西是什麼呢？在2020年季後賽，他對Nikola Jokic積極而不失位、精彩的低位防守；還有5屆籃板王的卡位功力；以及在奪冠賽季收起笑容後，展現過的那種對於比賽勝利的執著。這些籃球的基本功和正確態度，可以幫助這支年輕、缺乏經驗的球隊成長。
當然，若是指在一場比賽中的表現，那霍華德拿到40分20籃板的數據也不會讓人意外，畢竟超級球星就是有這樣的能力，在某個夜晚打出驚豔全場的表現，而那也是台灣籃壇之所以為他到來而痴狂的原因。