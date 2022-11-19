最近清晨狂起霧！濃霧特報連環發 氣象局揭「背後原因」
台灣時序已經接近冬天，根據近期的天氣預報可得知，除了日夜溫差較大外，最值得注意的就是本週六（11/19）之前，中南部、西半部、馬祖都要注意局部的「霧」，尤其在早晚這兩個時間，相信不少民眾在駕車早出晚歸時，都有發現起霧的狀況，對此氣象局表示，這樣的現象常發生在「冬春之時」，主因為空氣降溫、水氣凝結，就形成所謂的「輻射霧」，提醒民眾若有開車，一定要時時減速並開大燈，以免意外發生。
近期濃霧現象頻傳，氣象局甚至曾在11/13針對12縣市發布濃霧特報。「霧」在定義上，是空氣裡的水氣、凝結成水珠，只要在冬春之時，晴朗的深夜，符合「陸地輻射熱量，快速變冷」、「地表微微的風混勻空氣，出現一層冰冷的地表空氣」、「空氣降溫、水氣凝結」，就會形成形成「輻射霧」。
氣象局提到，輻射霧特性為「晝伏夜出」，深夜地表達到最冷時，霧氣就會起來，日出後太陽烤熱地表，霧才會漸漸變淡、消散，最濃的霧好發於清晨，神出鬼沒，常影響交通安全；若此時有濕暖空氣水平地吹來，持續提供額外的水氣，更會形成持續時間更久的「輻射平流霧」，這類型在入夜就會起霧，但日出仍不消散，要等到至中午才慢慢漸淡。
對此，當有霧氣出現時，氣象局提醒，民眾駕車務必收聽警廣、注意道路即時資訊，下交流道時也要避開濃霧區；若本身已身處濃霧之中，駕駛應減速，開起大燈、霧燈、危險警告燈，或即刻下交流道、駛往服務區，如需暫停路肩，乘客也應到路邊護欄外、避免追撞意外發生。