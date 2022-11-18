熱血瘋世足！餐酒館「球賽轉播趴」　啤酒499元無限暢飲

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於11/21至12/18提供晚間9點場次的世界盃足球賽事轉播，並推出合適分享的「世足嘉年華拼盤」、「中東香料烤肉串」、「世足提拉米蘇」共多款餐點，以及「法式焦糖烤布蕾」、「西班牙桑格莉亞」等世界盃特調，調酒買二送一，啤酒每人499元即可90分鐘無限暢飲。
9點賽事時段消費滿千元，即送「世足猜猜樂卡」及「冠軍隊猜猜樂卡」，於當日場次猜中贏家球隊，立即可獲得當日主廚精選法式小點心一份；冠軍隊猜猜樂，將於世足決賽結束後12/19日抽出得獎者，並有機會獲得LOPFAIT樂斐法式餐廳晚間雙人套餐、MiraWan晚間雙人套餐⋯等多項好禮。
SEA TO SKY Bar
SEA TO SKY Bar與臺虎精釀臺虎生啤酒「嗨HIGH」推出「『嗨』翻高空瘋世足活動（11/21(一)-12/18(日)，每日 21:00 入場）」，邀熱血球迷一起在市府站最高頂樓酒吧，與國際賽事一同共襄盛舉；大口暢飲享受美食，邊看球賽，又能欣賞台北101絕佳夜景！
2022世界盃足球賽期間入場費用
平日（週日至週四）：每位 400 元+10%（提供臺虎生啤酒「嗨HIGH」*1 杯）
假日（週五至週六）：每位 550 元+10%（提供臺虎生啤酒「嗨HIGH」*1 杯）
平日可另加購：暢飲每位1,280元 ，可享臺虎生啤酒「嗨HIGH」及限定款紅白酒無限暢飲（暢飲加購時段：週日至週四21:00-23:30）
CÉ LA VI Taipei
自11月20日至12月18日現場將同步轉播LIVE賽事，48樓戶外高空中搭載上大螢幕，除了享受熱血賽事外，還有絕美夜景可以觀看，當然觀看足球賽事必須搭配酒精，CÉ LA VI Taipei為球迷們設計出 The World Cup Series系列調飲，分別帶來巴西、英國、德國、西班牙、阿根廷、法國與荷蘭各國家國旗代表的主要色系賦予強烈的第一印象， 揉和人文風情的風味主軸、當地特色產物做為整體概念的延伸，以及賽事指定計時器品牌HUBLOT限定調飲。
A Train Leads The Way To Jazz
2022世足賽期間，門市營業時間內時況轉播，於11/20 至12/18推出啤酒世足High派組合（$399），包括經典牧羊人派 +水果沙拉+薯條組合乙份+生啤酒乙杯，讓你滿血持續為世足盃加油！
台北喜來登大飯店
台北喜來登大廳酒吧自11月21日起特別安排每日轉播活動以及期間限定的FIFA特餐，每位1,000元起，餐點包含古巴三明治、松露薯條、川味椒麻雞翅以及兩杯啤酒任選，此外亦有推出多種派對點心，今年共有來自5大洲32支球隊參與賽事，包含德國、巴西、法國、西班牙、阿根廷等，以大型螢幕投影時況轉播精彩賽事，全場一同感受足球的熱血精神，加上豐富佳餚搭配經典啤酒，為支持的球隊吶喊加油！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！