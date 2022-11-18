熱血瘋世足！餐酒館「球賽轉播趴」　啤酒499元無限暢飲

▲2022世足賽即將開踢，餐酒館、酒吧紛紛推出轉播派對。（示意圖／取自unsplash）
▲2022世足賽即將開踢，餐酒館、酒吧紛紛推出轉播派對。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-18 20:08:32

2022世界盃足球賽即將於11/21開打，是每四年一次的重大賽事，但因為時差關係，比賽開打時多為台灣半夜，對此，有不少餐酒館、酒吧推出球賽轉播派對，匯聚喜愛足球的粉絲們一起熱血看球，搭配世足特調酒精飲品、餐點，MiraWan Eatery法式高空餐酒館，更推出啤酒每人499元即可90分鐘無限暢飲方案，為球賽熱鬧的氣氛錦上添花，快跟著《NOWnews》一起來看看要去哪裡瘋世足吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲MiraWan Eatery世界盃足球賽特別調酒。（圖／取自《MiraWan Eatery》粉專）
▲MiraWan Eatery世界盃足球賽特別調酒。（圖／取自《MiraWan Eatery》粉專）
MiraWan Eatery

於11/21至12/18提供晚間9點場次的世界盃足球賽事轉播，並推出合適分享的「世足嘉年華拼盤」、「中東香料烤肉串」、「世足提拉米蘇」共多款餐點，以及「法式焦糖烤布蕾」、「西班牙桑格莉亞」等世界盃特調，調酒買二送一，啤酒每人499元即可90分鐘無限暢飲。

9點賽事時段消費滿千元，即送「世足猜猜樂卡」及「冠軍隊猜猜樂卡」，於當日場次猜中贏家球隊，立即可獲得當日主廚精選法式小點心一份；冠軍隊猜猜樂，將於世足決賽結束後12/19日抽出得獎者，並有機會獲得LOPFAIT樂斐法式餐廳晚間雙人套餐、MiraWan晚間雙人套餐⋯等多項好禮。

▲市府站SEA TO SKY Bar在高空酒吧一起瘋世足。（圖／SEA TO SKY Bar）
▲市府站SEA TO SKY Bar在高空酒吧一起瘋世足。（圖／SEA TO SKY Bar）
SEA TO SKY Bar

SEA TO SKY Bar與臺虎精釀臺虎生啤酒「嗨HIGH」推出「『嗨』翻高空瘋世足活動（11/21(一)-12/18(日)，每日 21:00 入場）」，邀熱血球迷一起在市府站最高頂樓酒吧，與國際賽事一同共襄盛舉；大口暢飲享受美食，邊看球賽，又能欣賞台北101絕佳夜景！

2022世界盃足球賽期間入場費用

平日（週日至週四）：每位 400 元+10%（提供臺虎生啤酒「嗨HIGH」*1 杯）

假日（週五至週六）：每位 550 元+10%（提供臺虎生啤酒「嗨HIGH」*1 杯）

平日可另加購：暢飲每位1,280元 ，可享臺虎生啤酒「嗨HIGH」及限定款紅白酒無限暢飲（暢飲加購時段：週日至週四21:00-23:30）

CÉ LA VI Taipei

自11月20日至12月18日現場將同步轉播LIVE賽事，48樓戶外高空中搭載上大螢幕，除了享受熱血賽事外，還有絕美夜景可以觀看，當然觀看足球賽事必須搭配酒精，CÉ LA VI Taipei為球迷們設計出 The World Cup Series系列調飲，分別帶來巴西、英國、德國、西班牙、阿根廷、法國與荷蘭各國家國旗代表的主要色系賦予強烈的第一印象， 揉和人文風情的風味主軸、當地特色產物做為整體概念的延伸，以及賽事指定計時器品牌HUBLOT限定調飲。

A Train Leads The Way To Jazz

2022世足賽期間，門市營業時間內時況轉播，於11/20 至12/18推出啤酒世足High派組合（$399），包括經典牧羊人派 +水果沙拉+薯條組合乙份+生啤酒乙杯，讓你滿血持續為世足盃加油！

台北喜來登大飯店

台北喜來登大廳酒吧自11月21日起特別安排每日轉播活動以及期間限定的FIFA特餐，每位1,000元起，餐點包含古巴三明治、松露薯條、川味椒麻雞翅以及兩杯啤酒任選，此外亦有推出多種派對點心，今年共有來自5大洲32支球隊參與賽事，包含德國、巴西、法國、西班牙、阿根廷等，以大型螢幕投影時況轉播精彩賽事，全場一同感受足球的熱血精神，加上豐富佳餚搭配經典啤酒，為支持的球隊吶喊加油！

▲迎接四年一次全球矚目的FIFA世足賽開打，台北喜來登大廳酒吧自11月21日起特別安排每日轉播活動以及期間限定的FIFA特餐！（圖／台北喜來登大飯店提供）
▲迎接四年一次全球矚目的FIFA世足賽開打，台北喜來登大廳酒吧自11月21日起特別安排每日轉播活動以及期間限定的FIFA特餐！（圖／台北喜來登大飯店提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

米奇控尖叫！哈根達斯推「迪士尼冰品」　造型火鍋超吸睛

好市多黑色星期五備戰！搶購祕訣一次看　盤點歷年爆品

信義區飄雪了！香堤廣場耶誕城亮燈　四大必拍主題一次看

臺虎「居餃屋」開幕！在日式老屋吃餃子配生啤超Chill

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀