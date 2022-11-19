BLACKPINK又美又會跳高雄演出1票難求　流量密碼大解密

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BLACKPINK是由來自泰國、南韓、韓裔紐西蘭等國籍的JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA四位女生組成，她們平均身高165公分，4位長相一公開，便驗證公司對於「BLACKPINK」的優越外貌理念，加上4人歌唱、饒舌、舞藝出眾吸睛，使得個人IG帳號每日以萬為單位持續增加，截至15日止，分別為JENNIE（7157萬）、ROSÉ（6445萬）、JISOO（6581萬）、LISA（8408萬），官方IG也有5076萬人追蹤，YouTube將邁向8300萬大關。
JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA堪稱當今「社群流量密碼女神」，隨手上傳1張照片，輕輕鬆鬆破5至800萬人以上按讚，這迅速的人口按讚數，亦讓她們成為時裝精品、美妝新寵兒，輕鬆達到帶貨即斷貨的效果。提到高流量，她們推出的主打歌MV觀看成績也是數一數二驚人，最高為《Ddu-Du Ddu-Du》的19億點閱，最低則為《Ready For Love》的1億，值得一提的是，《Ready For Love》整段影片都未有BLACKPINK真人演出，僅靠虛擬人物撐場3分鐘，就有1億人口動手指買單。
BLACKPINK以「朗朗上口」的洗腦旋律與簡單語助詞歌詞、「砸重金拍華麗MV」來奠定專屬特色，她們鮮少走當今流行的長版劇情式風格拍MV，以致獨特舞步與時尚造型容易被看見，目前推出的MV觀看數，由高至低分別為《Ddu-Du Ddu-Du》19億、《Kill This Love》16億、《Boombayah》15億、《As If It's Your Last》12億、《How You Like That》11億、《WHISTLE》8.1億、《Ice Cream》7.9億、《Playing with Fire》7.8億、《Lovesick Girls》6.3億、《Pink Venom》4.3億、《Stay》3.2億、《Shut Down》2.3億、《Ready For Love》1億。
其實BLACKPINK隨出道就獲封「怪物新人」，她們在2019年曾被《福布斯》雜誌評為年度韓國最有影響力的名人，以及首個女性韓國團體參加《福布斯》雜誌「30 Under 30 Asia」，同時也是第一個獲得MTV音樂錄影帶大獎的K-pop女子組合。BLACKPINK目前是Spotify關注人數最多的女性群體，也是全球YouTube上訂閱人數最多的音樂帳號。
《告示牌》曾為4人發布一篇題為「關於BLACKPINK的10個真實」報導，探討BLACKPINK對韓國流行音樂的影響與重要性，並敬稱她們是「本時代最具影響力的組合之一」。而今年BLACKPINK也成為第一組登上《滾石雜誌》美國版雜誌封面的亞洲女團，亦是該雜誌有史以來第三組登上封面的女團。