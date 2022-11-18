進步不回頭！鄭運鵬北桃園本陣車掃　吳怡農、林飛帆助陣

▲鄭運鵬與吳怡農於龜山區車隊掃街。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬與吳怡農於龜山區車隊掃街。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-18 20:00:47

桃園市長候選人鄭運鵬今（18）日活動不停歇，上、下午分別與政策平台召集人林飛帆、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農一同前往蘆竹區、龜山區進行車隊掃街，沿路受到民眾熱烈歡迎，鄭、吳2人也以直播的方式和線上網友暢談18歲公民權的重要性。鄭運鵬說，雖然這一次修憲的門檻相當高，但這對年輕朋友來說非常重要，因為當市民擁有投票權，才會準備成為好公民，希望所有桃園的鄉親們月底能當年輕人的靠山，投給鄭運鵬一票，18歲公民權同意一票。

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▲鄭運鵬與林飛帆於蘆竹區車隊掃街。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬與林飛帆於蘆竹區車隊掃街。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
吳怡農說，桃園是六都最年輕的城市，今天到桃園就是要幫鄭運鵬站台，同時也向大眾宣傳18歲公民權的公投案，由於公民複決需要投票人口的二分之一都投下同意票才能修憲成功，因此特地來請託大家。

吳怡農表示，多虧鄭運鵬過去在立法院的努力，月底的選舉才會有這一份公投案，而推動18歲公民權最重要的理由就是要維持公民權利、義務在法規上的一致性，希望桃園的鄉親能維持進步的腳步，讓鄭運鵬和公投案都一同順利過關。

車掃期間鄭運鵬與林飛帆、吳怡農受到熱烈歡迎，展現超高人氣，有市民特地搖下車窗、停下機車對著車隊比出鄭運鵬的號次3手勢打氣，也有婆婆媽媽買菜買到一半特別衝出來握手合照，更有民眾特別送上蒜頭、白蘿蔔、包子、肉粽來預祝「凍蒜」、「好彩頭」、「包中」。

除了祝賀的禮品之外，許多民眾心疼鄭運鵬近期緊鑼密鼓的行程，送上能量飲料、蒟蒻、餅乾等，讓鄭運鵬能好好補充體力，繼續替市民朋友來打拚。鄭運鵬則表示，剩下的倒數8天會持續衝刺，繼續1天當5天用，讓所有市民朋友全面看見。

▲鄭運鵬車隊掃街，熱情支持者力挺。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬車隊掃街，熱情支持者力挺。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬車隊掃街，熱情支持者力挺。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬車隊掃街，熱情支持者力挺。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

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