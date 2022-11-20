俄烏戰爭擊潰俄軍　英製飛彈立戰功

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硫磺石（Brimstone）飛彈是英國皇家空軍引以為傲的反裝甲武器，由歐洲飛彈公司（MBDA）英國子公司負責研發的空對地攻擊飛彈，外型與功能類似美國地獄火飛彈，可由戰機、攻擊直升機、無人機與車載發射。
硫磺石飛彈具備「射後不理」能力，攻擊敵方裝甲部隊，使用毫米波（mmWave）主動雷達尋標器，以確保目標在移動時亦能準確命中。硫磺石一型射程8至20公里，硫磺石二型增加到40至60公里，可獵殺裝甲車輛、火箭炮車、雷達陣地、炮兵陣地與小型船艦等目標。
為了讓烏克蘭軍方使用，硫磺石飛彈原設計應是從戰鬥機、軍艦上的無人機發射，但改良後烏克蘭軍方從小型巴士上發射。英國在4月運送硫磺石飛彈至烏克蘭，烏克蘭軍方在5月首度公布硫磺石飛彈擊毀俄軍戰車畫面。
星紋飛彈
俄羅斯軍方直升機隊在烏克蘭戰爭中蒙受損失，主要來自機動性高的單兵防空飛彈系統。星紋(Starstreak)飛彈由英國泰利斯防空系統公司（Thales Air Defence），是世界上最快的短程防空飛彈，最高速度可達4馬赫，命中率高達96%，射程範圍由300~7000公尺。與美製刺針飛彈不同，星紋飛彈的彈頭更採取了子母彈形式，彈頭在接近目標後會分成三發，命中率得以進一步提高。
星紋飛彈除可以單兵肩射，也可從同樣由英國風暴者（Stormer）防空裝甲車發射，一輪最多可發射17枚。星紋飛彈使用國包括英國、泰國、印尼與南非。
英國在開戰初期提供烏克蘭100具星紋飛彈，烏克蘭軍方在4月2日公布星紋飛彈擊落俄軍Mi-28攻擊直升機的畫面，這是星紋飛彈首度在實戰中擊落目標。英國國防部11月8日證實，英國將加碼援烏1000枚星紋地對空飛彈，以因應俄羅斯對烏克蘭基礎設施的威脅。