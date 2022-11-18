韓粉不滅！韓國瑜輔選陳炳甫大搶鋒頭　還跨黨稱讚王世堅

▲韓國瑜（中）為台北市議員候選人陳炳甫站台，引起全場數百位民眾熱情歡呼。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.11.16）
▲韓國瑜（中）為台北市議員候選人陳炳甫站台，引起全場數百位民眾熱情歡呼。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.11.16）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-11-18 20:40:23

國民黨台北市議員候選人陳炳甫今（18）日晚間於林森公園舉辦造勢晚會，前高雄市長韓國瑜擔任助選嘉賓。韓國瑜一上台，全場數百位支持者立刻熱血沸騰，直呼「韓國瑜我愛你」。韓國瑜致詞時除了為陳炳甫拉票，還「順便」隔空稱讚了民進黨籍台北市議員王世堅，說王世堅在議會質詢官員時兇得跟老虎一樣，而陳炳甫是理性問政，中山大同選區有這兩個議員滿有意思，「一個少林、一個武當」。

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韓國瑜晚間為陳炳甫站台，雖然只是擔任來賓，卻搶盡主角風采。陳炳甫在台上演講時，台下民眾只是安靜聆聽，而當韓國瑜一出現時，全場轟動，數百人站起來紛紛衝到台前，且熱情激昂揮舞著國旗，現場一片旗海飄揚，眾人不斷大喊「韓國瑜我愛你」。

韓國瑜一共唱了3首歌，包括「夜襲」、「中華民國頌」和「感恩的心」，台下支持者揮舞國旗，大聲合唱，也有很多人舉起手機錄影、直播。

▲韓國瑜上台時，支持者紛紛湧向前方，揮舞國旗。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.11.18）
▲韓國瑜上台時，支持者紛紛湧向前方，揮舞國旗。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.11.18）
韓國瑜致詞時發揮幽默感，他先提到，陳炳甫認真問政、熱情服務，也照顧弱勢族群，永遠笑臉迎人和藹可親。然後話鋒一轉，韓國瑜說，在議會質詢，中山大同選區的議員，「說他第二名，沒人敢說他第一名叫王世堅」，引來現場一片笑聲。

明明是國民黨的造勢場合，韓國瑜卻提起民進黨的王世堅。他說王世堅兇得跟老虎一樣，官員被王世堅點名，好像穴道被點住了都講不出話來。而官員被陳炳甫質詢，理性論辯，反應選區需求，請官員直接立刻回答，理性探討，「中山大同同時有這兩個議員存在真的是滿有意思的，一個少林、一個武當，竟然全部在我們中山大同」。語畢，現場笑聲不斷。

韓國瑜下台之後，立刻被大批支持者包圍，動彈不得，支持者齊喊「韓國瑜加油」。最後在眾人的簇擁之下，韓國瑜搭車離去。

▲韓國瑜離去時，被大批支持者包圍簇擁。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.11.18）
▲韓國瑜離去時，被大批支持者包圍簇擁。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.11.18）



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