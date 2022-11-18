逾千人挺陳時中北投開講　蔡英文喊話：投給他還防疫公道

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陳時中今日晚間在北投七星公園開講，由在地立委、競選總幹事吳思瑤親自主持，在士林北投市議員候選人接連發言後，在地北投人、經濟部長王美花登台。她表示，過去在指揮中心看到陳時中眼眶都紅的，但不是在哭，是因為沒睡好、事情做不完，但自己記得當時陳時中說的，「這時間為台灣做事情，他覺得是應該的」，一個為台灣付出這麼多的人，值得佩服。
王美花說，國民黨台北市長候選人蔣萬安在政見會上講話，但竟然剩下5分28秒沒有話說，這怎麼當市長？如果是陳時中的話，是叫他不講他還會一直講，因為太多事情要做了，怎麼可能剩這麼多時間？蔣萬安這就是沒經驗，而陳時中知道怎麼把事做好，「台北要選出陳時中，這是民主勝利、防疫勝利」。
薛瑞元說，防疫尾聲，勝利在望，就跟陳時中的選情一樣，距離勝利剩下最後一步，希望大家再衝一下，把陳時中送進市政府，這也可以表示台灣防疫做得很好。
翁章梁一上台就開玩笑說，在嘉義很多人都問他「陳時中會不會當選」，反而都沒有人關心翁章梁會不會當選，現在陳時中變成全台灣的焦慮，大家都關心陳時中會不會上。
翁章梁表示，過去陳時中在擔任衛福部長的時候，在疫情趨緩之際曾到嘉義推廣觀光。在行程結束上車時，陳時中的手被自己的司機夾到，但陳時中並沒有主動說甚麼，只有自己問他的時候，他才點點頭說被夾到，「我就相信陳時中的修養跟忍耐力異於常人，陳時中這種個性最適合做台北市長」。
陳時中說，對手選舉不好好選，講了一些奇奇怪怪的政見，現在還潑糞，不過大家要「心頭抓乎定」；他也說，選戰不能選得這麼low，自己提出很多政見，期盼大家支持，讓自己利用最後一段公務的旅程，替最珍愛的台灣跟台北多做一些。
蔡英文致詞時表示，2016年自己在北投拿下56%的選票，2020年則拿下57.6%選票，希望北投這次可以再投出57.6%的選票，讓陳時中當選。
蔡英文說，自己上任6年來拚經濟、守主權，此時此刻是台灣關鍵的時刻，在中共20大後，全世界會看台灣的選舉結果，「我們要向大家展現守護國家路線、守護民主自由的決心」。
蔡英文說，台北市是台灣首都，所以台北市長更顯重要，要像陳時中這樣，把首都的民防做好，台灣才會安全，「首都守住了，國家會更安全」。
蔡英文也說，台灣的防疫公開透明、做得很好，期盼大家給陳時中一個公道，去投票讓他當選，而他不只做防疫，還會做很多事情照顧台北市民。