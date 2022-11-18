少年出任務／AcQUA淡水狂奔獲勝　見豪華禮驚呼：太誇張

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第二關任務「冰淇淋製作高手」，兩隊推派家齊跟毓家出賽，挑戰製作巨無霸霜淇淋，能堆疊高度最接近25公分的人為贏家，與店家輕鬆示範出50公分巨塔對比，兩位選手製作的「比薩斜塔」戰況慘烈，看似搖搖欲墜，只能用手扶著，最後家齊的霜淇淋勉強以20.5公分險勝毓家，闖關遊戲戰成一比一平手。
最後一關「記憶中的味道」，則讓少年們大飽口福，試吃員盲吃淡水名產形容口感，讓兩隊選手猜出後，最快將該食物買回者獲勝，同時考驗少年們的智力與跑速。第一種美食「魩仔魚鳥蛋」，烤得酥脆的外層加上濃濃海味，考倒了莑茗、家齊，經過兩回合淡水老街飛奔，莑茗拔得頭籌獲勝；知名的淡水美食阿給則是一秒瞬間被猜到，結果毓家誤闖排隊名店，花費較多時間輸給水豐，讓他「殘念」地面露委屈；最後驚險關卡的美食鐵蛋，兩隊比的是速度，年輕的貢丸體力一流，以攝影師都趕不上的速度買回美食，取得闖關遊戲的勝利。
而讓少年們驚訝到不敢置信的是，這次「少年出任務」安排的萬元禮物，竟然是體驗最新潮的「女神遊艇」，毓家一走進船內就驚呼連連，不但有舒適座椅、KTV歡唱音響設施，竟然還有豪華飲品吧，超高級的享受讓源少年們直呼「太誇張了吧！真的是萬元獎勵耶！」開船後，3人走上甲板，愜意享受夕陽美景、海風吹拂，在落日餘暉下自拍個不停，宛如青春明亮的一幅畫。
少年們忙了一天，開心品嘗老街美食、動腦闖關後，完成這趟任務，水豐不忘跟莑茗分享閒暇之餘愛看的小說，只要下載beanfun! App裡就能免費閱讀「beanfun!文學星」裡的獨家原創小說《原子占星咖啡館的日常》，內容以每個行星特色少年化身不同角色，描述一個有各式神奇占卜咖啡館的故事，結合美食與占卜的豐富有趣故事，只要花費一點時間，就能輕鬆享受其中，是平時最佳娛樂選擇。還有更多好看好玩的《少年出任務》，都在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道，喜歡原子少年的粉絲千萬不要錯過！
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