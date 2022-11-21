美元回落、利差優勢仍在　專家建議短線操作

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不過，陳昱嘉認為美元這樣的貶幅，市場似乎已太過悲觀，已超過應有的幅度，強勢美元出現轉折還太早斷定，未來美元可能呈現大區間波動，在105至115大區間波動可能性滿高的。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠受訪時也談到，美元現在看起來大勢不妙，先前高點應該已達到，現在漲多回檔修正，只是要說美元立即轉空仍太武斷，主要是美國升息幅度仍是數一數二大，大家只能看到美國車尾燈，美元還是有較佳的利差優勢，「立即轉空的空間也不在」，未來美元進入中期會出現較大震盪格局。
陳有忠表示，美元仍擁有利差優勢，等12月美國升息，可能又帶起一波追逐美元賺利差的買盤，因此，美元有可能再拉升，美元指數跌至105以下機會相對低，但要突破前波高點114.8也不太可能，美元高點已過。
至於美元何時才會出現反轉訊號？他說，除要看升息是否步入尾聲，還有雙赤字的情況，目前已有修正，看來出現惡化機會不太大，尤其美國期中選舉過後，拜登失去眾議院多數席次，未來推動政策法案恐面臨一些阻礙，這也較難支撐美元往上走，這亦呼應華爾街一再提醒聯準會不要貿然激進升息，現在美國經濟保1%都很難，已步入衰退邊緣，通膨還這麼高，仍屬惡性通膨，也意味著美國還是會升息，只是升幅不會太大，太大恐造成經濟硬著陸。
不僅如此，陳有忠說，這次通膨問題與過去經濟調整造成的通膨也不太一樣，新冠肺炎疫情肆虐、中國大陸實施封控、俄烏戰爭等造成供應鏈斷鏈，加上需求拉抬及政策問題，政治通膨問題難光靠經濟策略解決，尤其中美貿易戰已進入科技戰，歐洲能源危機看來短期也難解決，短期美國激進升息作法要期待通膨大幅降低，可說是緣木求魚，這也是為什麼華爾街一再提醒聯準會不要貿然激進升息3碼的原因。
對於現在美元大幅修正，他分析，之前多頭都已上車，除非美國再大幅升息，才會再推一波，只是因元還有利差優勢，大家還是覺得這塊肉（美元）仍滿肥的，所以在美元經歷一定修正後，他預期還是有人會二度進場買美元，但美元不太可能再到9月的高點。
至於現在可以布局美元嗎？陳有忠表示，如果9月前已上車，恭喜有賺到錢，10月才進場的人，短線有可能套牢，因成本墊高，加上震盪加劇，建議現在美元短線操作，有賺就跑，不能期待後面還有很大升幅，拉回較大時再進場會比較保險。
當然，也要看自己的資產配置，9月前若已進場，美元資產比重已達7、8成，就太高了，若長期不想受匯率漲跌影響，建議美元與非美貨幣各占半，而且因美元未來再漲空間有限，若美元再漲上去，就要減碼。至於美元資產占比只有2、3成的人，代表美元漲時你根本沒享受到好處，資產還縮水，因為非美貨幣資產太多，這時就可趁美元拉回時，逢低布局美元到5成。
此外，陳昱嘉認為，美元風險性資產價格仍浮現布局機會，像是風險性波動較低的投資等級債，多數都以美元計價，即便匯率也是風險考量因素之下，但就投資等級債利率水準接近5%來看，這利率水準在過去數10年是滿難得一見的機會，現在水準也高於2020年疫情風險最高時，因此可把握機會布局。至於股市部分，他表示，美股過去經歷一段修正後，評價面也回落到相對吸引人的水準，即便美國明年面臨很大的經濟衰退，但這情況下更證明是提早布局機會，只是未來波動也大，因此，在投資組合裡，除股票部位，投資等級債是可緩衝股市投資組合波動的重要標的。
對於很多銀行搶推美元高利定存，陳昱嘉提醒投資人要留意定存利率的長短，像投資等級債有3-5年的存續期間，美元定存是現金利率，一般是3個月、6個月，有的是1年，但1年之後現金利率是否還有這個水準，這也是定存缺點，只能鎖定當時的利率，而投資等級債相對會承受一點風險，但可爭取長一點、高一點的受益率，適合保守的投資人。