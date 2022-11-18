言承旭舊愛產後復出！張熙恩坦言沒交惡 結婚收到祝賀
39歲名模張熙恩（改名原尹鋅）曾與F4成員言承旭有過一段情，9月甫剛生下一子的她，今（18）日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展義賣，產後首度公開露面，臉上滿溢幸福，暢談新手媽媽的生活，更透露與言承旭分手後並未交惡，私下仍保持聯絡，對方也恭喜她結婚、生子。
張熙恩2015年透露，曾與言承旭交往2年，因男方偶像包袱較重，行事相當低調，只說她是「非常重要的朋友」，不願鬆口招認戀情，讓她一度感覺受傷，容易自卑，也無法在大街上和男友公開牽手，之後聚少離多，決定和平分手。言承旭後來跟林志玲傳出復合，可惜仍缺臨門一腳，最終林志玲與日籍的Akira從好友變成戀人，如今結婚3年，過著幸福日子。
張熙恩則是透過朋友介紹，認識年長5歲的金融界菁英，今年3月閃婚，她讚美老公對她很好，個性負責又聰明，追求得很勤，才會決定閃婚，巧的是對方跟言承旭的英文名都是Jerry，不過老公個性成熟，相當尊重她，不會過問以往情事。
她產後首度露面，身高172公分、體重僅55公斤，希望能再瘦5公斤，恢復到婚前的名模身材，方便之後復出拍戲、走秀，張熙恩透露兒子很乖巧，懷孕時沒有讓她孕吐，出生後也很好帶，讓她當媽媽後生活都很開心，完全沒有產後憂鬱症。