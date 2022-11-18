林佳龍確診康復後首場中和造勢　沙啞聲中拚逆轉勝

距離投票日倒數8天，民進黨新北市長候選人林佳龍今（18）日晚間在中和四號公園舉辦「新北大翻新，雙和一定贏」造勢晚會，副總統賴清德也第10度赴新北為林佳龍助講打氣。確診康復後出席首場造勢的林佳龍全程以沙啞的聲音發表演說，表示透過這次選舉，會讓人民思考，有信心逆轉勝，因為新北市民值得更好的市長來疼惜。
在林佳龍發表演說前現場也播放今日剛推出的競選CF影片，林佳龍表示，這支影片是自己參選這4個月來的心情，覺得自己一定要贏，因為現任的新北市長侯友宜聽不見、聽不到，聽不下去人民的心聲，相信透過這次選舉，可以讓人民思考，我們一定會逆轉勝，因為新北市民值得更好的市長來疼惜。
林佳龍指出，侯市長做了12年、新北升格12年資源更多，但「除了用在綁樁就是包裝」，提到新北市有近萬間工廠被侯友宜拆掉，為了展現魄力就直接拆光、而不是輔導工廠，讓員工可以繼續生活，「這叫做改變的勇氣？這是連面對事實的勇氣都沒有」，侯友宜說要贏40萬票，但卻是為了要去選總統，呼籲大家要好好思考，「拒投半年侯市長」。
林佳龍最後強調，投給侯友宜就是懲罰恩恩爸、懲罰被警察錯認通緝犯暴打還要被告的人、懲罰工廠被關的人、懲罰所有有悲情故事的人，強調民主的可貴就是可以重新選擇，如果侯友宜要選總統，那就請大家就把票投給選擇會承諾做滿4年的市長，並承諾自己不會用威權統治、行政獨裁對待這座城市的主人，強調這場戰不只是自己跟民進黨的選舉，也是為了新北市未來有希望的選舉，更是台灣面臨中共威脅，全世界都在看我們投票的結果。