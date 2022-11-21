巷仔內／美通膨降溫　央行12月升息警報有望解除？

▲美國通膨降溫，市場預期聯準會升息腳步有望放緩，12月升息2碼機率較高，而台灣中央銀行也將於12月15日召開第四季理監事會議，是否再升息同樣受到矚目。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲美國通膨降溫，市場預期聯準會升息腳步有望放緩，12月升息2碼機率較高，而台灣中央銀行也將於12月15日召開第四季理監事會議，是否再升息同樣受到矚目。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／特稿

2022-11-21 17:00:00

美國10月通膨低於市場預期，投資人期待美國激進腳步放緩，目前市場預估美國12月升幅可能從3碼變2碼，美元指數大幅回檔，亞洲貨幣強彈，連新台幣都回升到31.1元附近，由於12月中央銀行也將召開今（2022）年12月15日最後一季理監事會議，是否再升息受屬目。就目前情勢來看，市場認為央行升息壓力大幅減輕，尤其經濟成長趨緩，新台幣大幅回升，減輕輸入型通膨壓力，加上房市也有降溫跡象，因此已有央行利率凍漲的聲音出現，存款準備率則可能續升，只是升幅從1碼變半碼，只是到央行開會前還有近1個月的時間，市場變數仍多，包括美國最新經濟數據、美元走勢及股市表現，仍牽動金融市場走勢，恐怕連央行也不敢放鬆，緊盯美國聯準會動向。

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若就利差來看，美國今年至今已升息15碼，目前看來12月還會再升息至少2碼，台灣央行至今只升息了2碼，原本外界擔心台美利差擴大，恐加速外資撤出，尤其美元「雙率」吸引力，讓美元指數一度快衝上115，亞洲貨幣被打趴，新台幣亦一度貶至32.325元。

不過，近期局勢大反轉，美國急速升息之下，美國10月通膨跌破8%，市場預期美國聯準會激進升息有望放緩，原本市場預期12月可能升息3碼或4碼，現在預期升息2碼的機率較高，美股彈升，台股也重返萬四，在美元指數大幅修正之下，亞洲貨幣兌美元也大舉反彈，就連日圓兌美元也從152回到140之下，新台幣更罕見盤中強升逾6角，單日升幅也有4.95角，隔天又繼續升了2.94角，光兩個交易日就升值了近8角。

這樣的反轉情勢，也讓市場對央行還會持續升息開始打問號，即便根據央行日前公布第3季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，不少理事主張升息1碼，除認為台灣經濟衰退風險低之外，還有國內民生必需品價格漲幅仍高，民眾感受深，因此應積極調升利率，即使1碼亦不致激進，可望降低民眾通膨預期的定錨，讓民眾可以感受央行對抗通膨的想法，藉以提高貨幣政策的可信度。

只是，隨著美國升息打通膨效果顯現，10月通膨已跌破8%，即便距離美國聯準會目標區仍甚遠，甚至這兩天美國聯準會內部「鷹派」聲浪再起，但相較美國高通膨，台灣主計總處公布10月消費者物價指數年增率2.72%，較9月微降0.03個百分點，央行總裁楊金龍在第3季理監事會後記者會也曾說過，美歐大幅升息是因物價年增率高，台灣下半年通膨會緩步回降，明年會降至2%以下，而且台灣是因供給面衝到物價，政府採取供給面因應措施，對抑制物價上漲有很大幫助，「利率對付通膨不是最佳選擇」，頂多抑制通膨預期，若明、後年通膨跌幅超出央行預期，就沒有再緊縮貨幣的理由，甚至停頓下來都有可能。

因此，市場有人認為，如果美國升息腳步放緩，12月只升息2碼，台灣央行是有可能不升息，之前美國升3碼，台灣央行也只升息半碼，但當時為打房及穩定匯率，也調升存款準備率1碼，如今若美國升息縮手，12月只升2碼，加上美元回落修正，新台幣大幅回升，輸入性通膨壓力減輕，台股也止跌反彈，國內房市亦有冷卻跡象，不排除央行先暫時停止升息，只調升存準率，而且即使調升存準率，也可能只調升半碼，畢竟現在大家也擔台灣景氣減緩，今年就出現淡季不淡，旺季不旺的情況，央行升息壓力也減輕，因此，市場已有央行第4季可能利率凍漲的聲音出來。

只是，現在距離央行12月15日召開第4季理監事會議還有快1個月時間，這期間的變數仍多，市場仍在觀望美國更的經濟數據，還有股市及美元表現，目前市場仍認為強勢美元還沒有出現真正轉折點，美元利差優勢仍在，美國12月再升息，可能又會帶動另一波美元走揚，因此，不只投資人關注，就連投資專家都坦言現在市場雜音仍多，變數仍大，美國聯準會一舉一動都受到關注，因為這也將牽動全球金融市場的走向，亦關係著各國央行利率決策動向。

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