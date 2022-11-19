巷仔內／選前全力輔選台北　柯文哲力拚期末考漂亮成績單

▲身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日中午前往內湖，與民眾黨議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、吳怡萱等人一同進行18歲公民權公投的街講。（圖／記者丁上程攝，2022.11.18）
▲身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲18日中午前往內湖，與民眾黨議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、吳怡萱等人一同進行18歲公民權公投的街講。（圖／記者丁上程攝，2022.11.18）

記者丁上程、鄭宏斌／特稿

2022-11-19 09:15:16

2022年九合一選戰在即，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，在投票日前最後一週，將暫時放下市長職務，請假以全職「黨主席」身份，下鄉替黨內首長及議員候選人們掃街拜票。而選前最後衝刺期，柯文哲與民眾黨選擇將重心放在北台灣，更在投票日前兩天的最後階段，留在台北替市長候選人黃珊珊以及北市議員候選人們助選，台北市對柯而言，是重中之重的關鍵區域。

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原因可想而知，無論是黃珊珊是否能順利交棒，又或是民眾黨在北市議員選戰中的當選席次，都是柯文哲從政8年來，最關鍵的一張執政成績單。雖然過去柯文哲被問到施政滿意度吊車尾，總是引用北市的客觀標準做擋箭牌，但2022年台北市長及市議員選舉，才是真正考驗著柯文哲執政8年後，台北市民究竟滿不滿意，而且比任何單位做出來的民調，都來得有參考價值。

柯文哲：「民眾黨提名8席參選，我個人的基本盤有約20%，『民眾黨要上7席是正常的』，但問題是我的票可能沒辦法完全轉移給他們，所以唯一可以做的，就是在最後階段積極掃街，盡量把個人支持度轉移給小雞們，力拚在台北市拿下7席議員。」

奉行SOP、數據派的柯文哲如此分析不無道理，但關鍵是柯文哲的支持度，究竟能有效轉移給民眾黨候選人多少？以2019年為例，打著「白色力量第一代」大旗的陳思宇投入士林大同區立委補選，最終僅拿下不到12%的得票率；時間近一點，2020年總統及立委選舉，民眾黨的政黨票得票率約莫11%，其中台北市的得票率則有接近13%。兩場選戰其實都沒達到柯文哲所說的20%基本盤，換言之要將柯光環轉移到其他非柯人士身上，可以說是難上加難。

時至今日，柯文哲執政了8年，民眾黨也成立了3年，許多原本在柯市府團隊的成員，現在也都成為了北市議員候選人，換言之他們都可以說是柯文哲的代言人。他們也在這段期間，靠著自己的力量深入基層，爭取民眾的支持，而不再只是依靠柯文哲光環。而究竟柯文哲執政8年，這張最後的成績單分數如何，8天後就能見分曉。

這是第一場民眾黨與柯文哲打的地方選戰，其實也是在試水溫。2020年打的立委選戰，民眾黨成績不俗，奪下5席立委，還成立了立院黨團，已在中央佔有一席之地；如今又欲搶攻地方灘頭堡，若能成功搶下幾個席次，在地方議會紮下據點，那中央、地方都埋下了勢力，就能為柯文哲所鋪2024大位之路更加平順，為了放眼大位，這一仗，柯文哲勢將全力以赴。

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