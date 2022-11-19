巷仔內／選前全力輔選台北　柯文哲力拚期末考漂亮成績單

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲：「民眾黨提名8席參選，我個人的基本盤有約20%，『民眾黨要上7席是正常的』，但問題是我的票可能沒辦法完全轉移給他們，所以唯一可以做的，就是在最後階段積極掃街，盡量把個人支持度轉移給小雞們，力拚在台北市拿下7席議員。」
奉行SOP、數據派的柯文哲如此分析不無道理，但關鍵是柯文哲的支持度，究竟能有效轉移給民眾黨候選人多少？以2019年為例，打著「白色力量第一代」大旗的陳思宇投入士林大同區立委補選，最終僅拿下不到12%的得票率；時間近一點，2020年總統及立委選舉，民眾黨的政黨票得票率約莫11%，其中台北市的得票率則有接近13%。兩場選戰其實都沒達到柯文哲所說的20%基本盤，換言之要將柯光環轉移到其他非柯人士身上，可以說是難上加難。
時至今日，柯文哲執政了8年，民眾黨也成立了3年，許多原本在柯市府團隊的成員，現在也都成為了北市議員候選人，換言之他們都可以說是柯文哲的代言人。他們也在這段期間，靠著自己的力量深入基層，爭取民眾的支持，而不再只是依靠柯文哲光環。而究竟柯文哲執政8年，這張最後的成績單分數如何，8天後就能見分曉。
這是第一場民眾黨與柯文哲打的地方選戰，其實也是在試水溫。2020年打的立委選戰，民眾黨成績不俗，奪下5席立委，還成立了立院黨團，已在中央佔有一席之地；如今又欲搶攻地方灘頭堡，若能成功搶下幾個席次，在地方議會紮下據點，那中央、地方都埋下了勢力，就能為柯文哲所鋪2024大位之路更加平順，為了放眼大位，這一仗，柯文哲勢將全力以赴。