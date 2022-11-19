高溫飆34度！明起變天「2區」有雨 下週雨彈影響範圍大
中央氣象局指出，今（19）日各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，北臺灣雲量較多，大臺北山區及東半部偶有零星短暫雨，東北部地區局部降雨較為持續，有大雨出現的機率；溫度方面，各地高溫大多可以來到27至32度，中午前後體感偏熱，基隆北海岸及東北部地區因雲量較多也易下雨，高溫約為25、26度；而各地低溫普遍為20至23度，中南部應注意日夜溫差較大，早晚外出請注意添加衣物。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日各地大致晴朗穩定，僅北海岸、東半部偶有局部降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼。中南部空品不佳，應注意。各地氣溫：北部21至30度，中部19至33度，南部20至34，東部18至31度。
最新模式模擬顯示，明日、下週一（20、21日）微弱東北風南下，影響輕微，東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨；桃園以南仍為晴時多雲的天氣，中南部清晨易有局部霧。北台稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。下週二（22日）東北風減弱，天氣好轉、氣溫升。
最新模式模擬顯示，下週三（23日）起至週五（25日）鋒面南下併南方水氣，影響範圍大；期間，氣候上少雨的中南部亦有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬並不完全一致，顯示有「不確定性」，應持續觀察。（編輯：孫唯容）