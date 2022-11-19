開除「管識別證」員工！馬斯克「被鎖門外」緊急召回求助
全球首富馬斯克（Elon Musk）收購推特後，不僅發動大規模裁員，更要求員工高強度、長時間工作，若無法接受，拿到3個月資遣費便要即刻離職。17日下午，遭解雇的推特識別證管理員被緊急召回，因為馬斯克不小心將自己及其他員工鎖在門外，不得已只能趕緊尋求遭解僱員工幫忙，事後馬斯克還在推特上回應該名員工的貼文，稱對方是自己的「救命恩人」。
一名自稱推特前員工艾力克斯（Alex Cohen），他表示，自己原本負責管理推特員工的辦公室識別證，17日下午被解僱，不過沒過多久，他就接到馬斯克的電話，請求他能否回公司協助其他員工取得進入總部的權限，因為馬斯克將所有識別證的進出權限取消，卻不小心把自己也鎖在外面。
文章一經曝光，立刻吸引超過37萬人按讚，網友紛紛回文「他花了2個禮拜，摧毀了一個存在15年的網站」、「我對員工的遭遇感到遺憾，但一個人如何在不到2週的時間內搞垮一家市值440億美元的公司，真是太瘋狂了。我目瞪口呆」；馬斯克也在在推特上回應該名員工的貼文，表示「感謝你的幫助，你是我的救命恩人」。
事後有外媒報導指出，該篇文章為創作文，由於艾力克斯並非推特員工，只是一名推特用戶，發文故意嘲諷馬斯克的鐵腕手段，逼走大票員工，不過馬斯克配合回文的舉動，事實真相也讓外界霧裡看花。（編輯：孫唯容）