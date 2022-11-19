電子股持續為交投重心　台股周線連三紅

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安聯台灣科技基金經理人潘育憲說明，這波台股反彈，具有兩大意義，一是美國10月通膨數據優於市場預期、可視為通膨下降趨勢已在發生、不易反轉的正向指標；一是近兩年讓外資一直大力調節台股的地緣政治因素，亦受惠國際大型投資機構決策，讓國際資金對台灣產業投下肯定票，等同讓市場吃下一顆定心丸。
潘育憲表示，就資金面而言，正向的是，不論就國內長線資金如基金等資金，還是海外長期資金，持股部位仍相對較低；尤其是科技股部位也相對偏低；此外隨著這波反彈，融資餘額卻在往下降，對資金面亦可正面看待。
回到基本面，潘育憲認為，半導體的庫存調整有望在上半年結束，所以就時點上，市場資金都在找適合的時點提高部位；另外就評價面來看，在科技股各方面看起來也都還是相對偏低，這對後市也會有正面支撐。
再就利率政策面，潘育憲分析，接下來就是觀察聯準會的步調。預期未來美國通膨數據有望隨著房租下跌後、屆時一定會反映在通膨數據上，市場期待看的到升息終點的情緒，亦有助於支撐市場氛圍。
以半導體領域為例，安聯投信台股團隊預估，過去在疫情時間累積過高的庫存及超額下單，庫存調整仍在進行，雖有部分廠商樂觀看待最快明年第一季就有機會出現反彈，但追蹤晶圓代工投片狀況，多數廠商仍在下修訂單，反映對於終端需求的不確定性；不過也發現下游組裝廠已開始採急單方式添購零組件，顯示終端產品庫存堆積已有改善，產業谷底將至，有利市場信心的回穩。
另據證交所統計，876家上市公司（不含14家金控公司及3家未檢送財報者）公告申報今年第三季財務報告，今年前三季營業收入合計28兆1583億元，較110年前三季成長2兆9678億元，增幅11.78%；今年前三季稅前淨利合計3兆5406億元，較110年前三季增加4483億元，增幅14.5%。
展望後市，安聯投信台股團隊分享，台股近期有望受惠市場回溫情緒，故在布局上可以將部分防禦型部位，轉至成長、攻擊型部位，並在盤勢區間震盪逐步盤堅的過程中，伺機增加部位；題材上，以選股為重，因此建議以明年仍具成長利基的標的為優先布局題材，如伺服器、 AIOT、半導體、EV、網通及車用電子等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。