楊冪顏值大崩壞？臉頰凹陷、皮膚鬆垮　網酸：整型過了頭

▲楊冪（左）和許凱相差10歲，被網友認為顏值顯得老氣。（圖／翻攝自搜狐娛樂）
▲楊冪（左）和許凱相差10歲，被網友認為顏值顯得老氣。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-19 09:32:232022-11-19 09:33:58

36歲的大陸一線女星楊冪，離婚後桃花滿滿，和眾多小鮮肉螢幕飆戲，最新作品《愛的二八定律》和年僅27歲的許凱組成螢幕CP，帥哥美女頗為登對，不過日常兩人直播宣傳新戲，一向美若天仙的楊冪，在鏡頭前卻驚見雙頰凹陷，皮膚鬆垮，不見昔日精緻美貌，讓網友懷疑是否整型過了頭？還是美肌功能開太大，才會顯得過瘦。

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▲楊冪新劇《愛的二八定律》神態疲憊。（圖／翻攝自微博）
▲楊冪新劇《愛的二八定律》神態疲憊。（圖／翻攝自微博）
▲中國網友指稱楊冪顏值走下坡。（圖／翻攝自微博）
▲中國網友指稱楊冪顏值走下坡。（圖／翻攝自微博）
在85後小花行列中，楊冪的顏值、演技毋庸置疑，直率敢言的御姐作風，還是許多綜藝節目喜愛的常客，她對身材向來不鬆懈，靠著運動和嚴格管控飲食，身高168公分、體重長期維持45公斤，就算戴著帽子、口罩，媒體在機場抓拍，還是能從她的一雙鉛筆腿和螞蟻腰，認出楊冪的明星光環！

▲楊冪直播時疑似美肌開過頭，臉頰凹陷許多。（圖／翻攝自搜狐娛樂）
▲楊冪直播時疑似美肌開過頭，臉頰凹陷許多。（圖／翻攝自搜狐娛樂）
▲楊冪的精修圖依舊相當亮麗。（圖／翻攝自搜楊冪微博）
▲楊冪的精修圖依舊相當亮麗。（圖／翻攝自搜楊冪微博）
▲168公分的楊冪，體重僅45公分，鉛筆腿相當纖細。（圖／翻攝自搜楊冪微博）
▲168公分的楊冪，體重僅45公分，鉛筆腿相當纖細。（圖／翻攝自搜楊冪微博）
《愛的二八定律》搭上當紅小生許凱，姊弟戀、先婚後愛劇情相當吸睛，不過在小鮮肉面前，扮演律師的楊冪造型顯得較為成熟，妝容服飾被嫌老氣，皮膚變得鬆弛，狀態不如過往。直播宣傳時，一頭長髮的她，突顯出臉頰、眼窩凹陷，觀眾根本認不出來，被質疑是否整型？不過力挺她的網友說，應該是開了美肌特效，才會看起來過瘦，也認為這組螢幕CP差了近10歲，對楊冪外貌不應該太苛求，「30多歲這個狀態很不錯」、「覺得挺好看的，楊冪很美啊」、「美女不需要濾鏡。」

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