向《灌籃高手》動漫致敬 竹北隊動漫風看板上架催票

▲向《灌籃高手》動漫致敬，由竹北市長候選人鄭朝方領軍的竹北隊動漫風看板上架。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲向《灌籃高手》動漫致敬，由竹北市長候選人鄭朝方領軍的竹北隊動漫風看板上架。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-11-19 09:31:09

選戰倒數7天，竹北市區道路再次出現民眾跟看板合影的打卡潮。竹北市長候選人鄭朝方繼「麥當勞風格」設計、「為竹北加油」話題看板後，選前最後一波選擇了在竹北市區豎立動漫手繪風格競選看板，其中一塊特地設置在竹北在地籃球隊(竹北攻城獅)主場館旁邊，除了間接宣告政見裡，推廣體育活動和基礎運動設施優化外，更要向各動漫世代催票。看板一掛上就引發網路討論和地方LINE群組轉傳熱潮，更有許多市民前特地前往拍照打卡，再次成功創造話題，吸睛力十足。

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竹北市長候選人鄭朝方選前倒數7天，催票看板置入了經典動漫《灌籃高手》的手繪風格和作品精神，要向市民懇託1126投下支持的一票，成功創造話題。看板上除了鄭朝方外，更合體了這次「竹北進步連線」的其中四位候選人：張珈源(民進黨籍新竹縣議員/候選人)、歐陽霆(民進黨籍新竹縣議員候選人)、陳冠宇(綠黨新竹縣議員候選人)、陳禹同(無黨籍市民代表候選人)，要再次宣告優質「竹北隊」力拚團結勝選，跨黨派合作，要改變傳統地方政治結構，為竹北市民打造幸福城市。

經典動漫《灌籃高手》從1990年至1996年在日本《JUMP》連載，1993年推推出了電視動畫，是台灣五、六、七年級生心目中最重要的成長記憶！其勵志精神更是延續影響了各世代！

鄭朝方表示，他也是《灌籃高手》迷，這是五六七年級的共同回憶，每個星期都在等《少年快報》出刊，是每周必追的情景；他永遠記得裡面的經典語錄『直到最後一刻也不要輕言放棄，一但放棄的話，比賽就到此結束了。』所以在最後一波催票看板，特地效法《灌籃高手》精神；竹北這場選戰，不只是選地方公職，更是一場民主運動；要改變地方傳統政治結構很困難，需要集結改革力量，呼籲大家一起站出來用選票，支持年輕市長，支持新的政治思維，讓竹北隊一起為竹北的未來打拼。

鄭朝方也表示，這次參選竹北市長，除了自己民進黨籍推薦的候選人外，在許多政見和城市願景上，也與其他候選人有共識，所以超越黨派，集結在地的優質候選人，要請市民一起來支持。

鄭朝方說，看板上跟他一起合體的候選人，五個人雖然有不同的背景及人生經驗，但是因為「竹北」而相聚相識，進而一起合作一起奮鬥！如同《灌籃高手》主角湘北隊的敘事。「願意投入公共事務，為民服務，每個人都有他的原因，而我們五人回過頭來，追溯這個繩結的源頭，那就是我們都很愛竹北，希望竹北更好！」而「竹北隊」也是基於這樣的理由組成，在公共事務上投入專業和心力，分進合擊，不為別的，只為了讓停滯不前的竹北能夠加速前進。

鄭朝方辦公室主任王信允則表示，《灌籃高手The First Slam Dunk》劇場版近期宣布將躍上大螢幕，這也成為這次看板企畫的主要引線。《灌籃高手》作品的熱血和勵志精神，影響了許多人，這份精神與在竹北投入政治工作的竹北隊成員一樣，也因此企畫了這次的看板設計。另外，看板上五位候選人他們的人格特質和選戰期間的獨白，也都剛好符應《灌籃高手》裡的經典角色名言；鄭朝方是三井壽「永不放棄的男人」，張珈源是赤木剛憲「我的夢想，誰也奪不走」，歐陽霆是木暮公延「我們會贏得，一定會贏得」，陳冠宇是櫻木花道「我是天才」，而陳禹同是福田吉兆「請再給我多一點喝采」。

鄭朝方表示，隨著投票日越來越近，選情越發膠著，「竹北隊」絕對會堅持下去，正如《灌籃高手》裡安西教練所說，現在距離改變竹北的起點已經不遠了！「我們是竹北隊，一群永不言棄的男人！ 改變竹北的那一刻來臨前，請相信我們！我們會繼續拚！竹北，全國制霸！」

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