向《灌籃高手》動漫致敬 竹北隊動漫風看板上架催票

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經典動漫《灌籃高手》從1990年至1996年在日本《JUMP》連載，1993年推推出了電視動畫，是台灣五、六、七年級生心目中最重要的成長記憶！其勵志精神更是延續影響了各世代！
鄭朝方表示，他也是《灌籃高手》迷，這是五六七年級的共同回憶，每個星期都在等《少年快報》出刊，是每周必追的情景；他永遠記得裡面的經典語錄『直到最後一刻也不要輕言放棄，一但放棄的話，比賽就到此結束了。』所以在最後一波催票看板，特地效法《灌籃高手》精神；竹北這場選戰，不只是選地方公職，更是一場民主運動；要改變地方傳統政治結構很困難，需要集結改革力量，呼籲大家一起站出來用選票，支持年輕市長，支持新的政治思維，讓竹北隊一起為竹北的未來打拼。
鄭朝方也表示，這次參選竹北市長，除了自己民進黨籍推薦的候選人外，在許多政見和城市願景上，也與其他候選人有共識，所以超越黨派，集結在地的優質候選人，要請市民一起來支持。
鄭朝方說，看板上跟他一起合體的候選人，五個人雖然有不同的背景及人生經驗，但是因為「竹北」而相聚相識，進而一起合作一起奮鬥！如同《灌籃高手》主角湘北隊的敘事。「願意投入公共事務，為民服務，每個人都有他的原因，而我們五人回過頭來，追溯這個繩結的源頭，那就是我們都很愛竹北，希望竹北更好！」而「竹北隊」也是基於這樣的理由組成，在公共事務上投入專業和心力，分進合擊，不為別的，只為了讓停滯不前的竹北能夠加速前進。
鄭朝方辦公室主任王信允則表示，《灌籃高手The First Slam Dunk》劇場版近期宣布將躍上大螢幕，這也成為這次看板企畫的主要引線。《灌籃高手》作品的熱血和勵志精神，影響了許多人，這份精神與在竹北投入政治工作的竹北隊成員一樣，也因此企畫了這次的看板設計。另外，看板上五位候選人他們的人格特質和選戰期間的獨白，也都剛好符應《灌籃高手》裡的經典角色名言；鄭朝方是三井壽「永不放棄的男人」，張珈源是赤木剛憲「我的夢想，誰也奪不走」，歐陽霆是木暮公延「我們會贏得，一定會贏得」，陳冠宇是櫻木花道「我是天才」，而陳禹同是福田吉兆「請再給我多一點喝采」。
鄭朝方表示，隨著投票日越來越近，選情越發膠著，「竹北隊」絕對會堅持下去，正如《灌籃高手》裡安西教練所說，現在距離改變竹北的起點已經不遠了！「我們是竹北隊，一群永不言棄的男人！ 改變竹北的那一刻來臨前，請相信我們！我們會繼續拚！竹北，全國制霸！」