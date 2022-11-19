紐約公寓雙屍！單親爸心臟病發猝逝 2歲兒伴屍活活餓死
美國紐約日前發生一起悲劇憾事！59歲單親爸爸老康德（David Conde Sr.）及2歲兒子小康德（David Conde Jr.）被發現雙雙陳屍臥室，兩人皆無外傷。經過長達9個月的調查，當局研判父親突發心臟疾病猝逝，孩童則是在家中伴屍多日，最後營養不良、活活餓死。
當地警方表示，今年2月15日接獲親友報案，指出他們失去康德父子的音訊長達2週的時間，因此警方前往公寓執行福利檢查（welfare check），沒想到卻在臥室內發現2人的遺體，屋內沒有任何闖入或謀殺跡象。
安大略郡（Ontario County）警長辦公室在15日宣布結案，警長西倫喬內（Lt. Dave Cirencione）說明2人死因，他指出，老康德因為心臟疾病猝逝，而小康德因為年僅2歲，根本不曉得自己父親已經病逝，不曉得要求助的他，在家中伴屍多日，最後被活活被餓死，「這是一起非常非常難過的案例。」
綜合外媒報導，小康德的生母特拉芙絲（Michelle Travers）另外育有7名孩子，似乎一直沒有參與康德父子的生活，而小康德生前曾因某種醫療狀況動手術，經歷數個月的康復之後，近期才剛學會走路，怎料年輕的生命就因意外逝世。（編輯：孫唯容）