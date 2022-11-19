尿很急！公廁門竟標「H」、「D」 網崩潰：哪邊才是男廁
俗話說「人有三急」，其一就是內急，如果在外面臨時尿急，好不容易找到最近的廁所，卻搞不清楚哪邊是男廁、哪邊是女廁，站在門口天人交戰之際，絕對最急。有網友PO出兩扇公廁的門，一邊標示「H」、一邊標示「D」，急呼尿急怎麼辦、到底哪邊才是男廁，引發網友熱烈討論。
公共廁所的生理男女性別標誌，傳統都是以明顯的圖案（褲裝／裙裝）、顏色（藍色／紅色），或直接標出英文（MAN／WOMAN）來區分。但有時遇到設計感「太過強烈」的創意標誌，或是到了其他國家，可能就會分不出男女廁。今年2月有日本網友在推特分享一張廁所門口照片，指兩邊門上分別標示「H」和「D」，猜不出來哪間才是男廁。有粉專再度轉載該張舊照片，最近再度引起台灣民眾熱議。
許多民眾同樣看得霧煞煞，留言中立刻釣出專業回應：「Herren男士，Damen女士，德語系國家都是如此標示的」、「西班牙文是 Hombre 男、Dama 女」，以這張在荷蘭拍攝的照片來說，門上的「H」正是荷蘭文Herren（男士）的縮寫，「D」代表Damen（女士）縮寫。其他人還打趣表示：「直接開門進去，有尖叫聲就知道走錯間了。」
隨著時代改變，性別中立的觀念逐漸建立，在多元社會的發展之下，公用廁所應不再只有男女之分，需要考量到多元性別，因此許多場域都開始推廣性別友善廁所。臺北表演藝術中心今年4月曾公布最新的無性別廁所指標，由設計師聶永真設計，去除掉性別刻板印象，改以簡單的矩形和圓型來呈現人形，成為北藝的另類可愛亮點。