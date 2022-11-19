美國新創「一滴血驗病」詐欺案！創辦人被判刑逾11年

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霍姆斯創辦Theranos後，擔任執行長近15年之久。此案是近年最受矚目的刑事詐欺案之一。
霍姆斯今年稍早因在Theranos執行多年詐欺計畫而被定罪。法官今天宣讀判決後，她擁抱了男友伊凡斯（Billy Evans）和父母。
「華爾街日報」報導，聯邦地區法院法官戴維拉（Edward Davila）命令霍姆斯於明年4月27日向獄政機關報到，法院也將擇期就賠償事宜舉辦聽證會。
霍姆斯可在14天內提出上訴，預料她也會這麼做。她的律師將設法讓她在上訴期間保釋出獄。
霍姆斯的律師目前不願置評。
戴維拉今天稍早說，現有證據足以判定至少有10名投資Theranos的人受詐欺所害，被騙金額共達1.211億美元（約新台幣37.7億元）。
陪審團今年1月認定霍姆斯向投資人不實陳述Theranos的技術、財務狀況和企業前景，因此4項罪名成立。
霍姆斯曾希望被判在家監禁和社區服務，且入獄服刑不要超過18個月。她的律師請求法庭寬容量刑時，聲稱霍姆斯是關懷他人、富有慈愛的母親，身邊帶著一個剛會走路的孩子，肚裡還懷著第2胎，一旦入獄，對她的家庭和社區只會帶來不利影響。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1111119