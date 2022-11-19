洗衣界愛馬仕出包！The Laundress疑細菌超標：立即停用
紐約頂級天然衣物保養品The Laundress被譽為「洗衣界愛馬仕」，昨（18）日官方突發出公告，因產品中微生物超標，為了保護消費者發出安全通知：「立即停止使用您擁有的所有The Laundress產品」，引起全球粉絲關注，台灣總代理10/10也下架該產品，並且發出公告呼籲台灣消費者暫停使用，後續靜待與原廠進一步確認後，會再公告最新消息。
紐約品牌The Laundress主打透過溫和無毒的天然酵素有效去除衣物汙漬，針對不同的布料、材質推出專屬的洗淨用品，並且號稱不添加對人體、衣料纖維或生態環境有害的化學物質，精緻生活以及環保理念受到粉絲喜愛，因此獲封為「洗衣界愛馬仕」。
昨（18）日The Laundress官方緊急發出聲明，請消費者立即停止使用所有The Laundress產品：「目前已經確定一些產品中存在超標的微生物細菌，這些產品存在安全疑慮。」雖然根據迄今為止的調查結果顯示，並沒有發現此問題是否會對健康造成影響，但官方為了安全起見，還是請消費者暫停使用產品，並且就受影響的產品和如何盡快獲得退款或更換進行溝通。台灣總代理商10/10也隨即下架該產品，並且發出公告會與廠商進一步確認後，後續才會公布退款、換貨等相關消息。
為了回應消費者的疑慮，The Laundress官方於今日發出最新公告，「昨天出於謹慎發布了安全通知，提醒我們的使用者部分產品存在有安全疑慮的微生物細菌，為了回應消費者的問題，建立了「常見問題」的說明頁面，也正在努力提供進一步調查，如果還有其他問題，歡迎寄信至客服信箱聯繫官方。」